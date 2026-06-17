Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης από τη Μεταμόρφωση
Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης από τη Μεταμόρφωση
Η ανήλικη βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της
Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση της 16χρονης από τη Μεταμόρφωση. Η περιπέτεια της Γαβριέλας- Χριστίνας Δ., έληξε σήμερα 17/06/2026, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν, καθώς βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της.
Η Γαβριέλα-Χριστίνα Δ. είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής στις 15/06/2026 και για την εξαφάνισή της είχε ενεργοποιηθεί στις 16/06/26, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, ο μηχανισμός «Missing Kid Alert».
«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά Γαβριέλα-Χριστίνα Δ., 16 ετών, για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Η Γαβριέλα-Χριστίνα Δ. είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής στις 15/06/2026 και για την εξαφάνισή της είχε ενεργοποιηθεί στις 16/06/26, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, ο μηχανισμός «Missing Kid Alert».
«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά Γαβριέλα-Χριστίνα Δ., 16 ετών, για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα