Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης από τη Μεταμόρφωση
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Μεταμόρφωση Το Χαμόγελο του Παιδιού

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης από τη Μεταμόρφωση

Η ανήλικη βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 16χρονης από τη Μεταμόρφωση
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Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση της 16χρονης από τη Μεταμόρφωση. Η περιπέτεια της Γαβριέλας- Χριστίνας Δ., έληξε σήμερα 17/06/2026, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν, καθώς βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της.

Η Γαβριέλα-Χριστίνα Δ. είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής στις 15/06/2026 και για την εξαφάνισή της είχε ενεργοποιηθεί στις 16/06/26, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, ο μηχανισμός «Missing Kid Alert».

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά Γαβριέλα-Χριστίνα Δ., 16 ετών, για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.
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