Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Εξαφανίστηκε 16χρονη από τη Μεταμόρφωση
Εξαφανίστηκε 16χρονη από τη Μεταμόρφωση
Η Γαβριέλα- Χριστίνα έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1.70 και κανονικό βάρος
Την εξαφάνιση μιας 16χρονης κοπέλας από τη Μεταμόρφωση Αττικής γνωστοποίησε το Χαμόγελο του Παιδιού καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η 16χρονη Γαβριέλα-Χριστίνα Ντ. εξαφανίστηκε από την Μεταμόρφωση Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας 15/06/2026.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 16/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Γαβριέλα- Χριστίνα έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1.70 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι, σαγιονάρες και γκρι μπλούζα. Έχει προσωρινά τατουάζ στο λαιμό , στο αριστερό χέρι και στο δεξί πόδι.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Η 16χρονη Γαβριέλα-Χριστίνα Ντ. εξαφανίστηκε από την Μεταμόρφωση Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας 15/06/2026.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 16/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Γαβριέλα- Χριστίνα έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1.70 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι, σαγιονάρες και γκρι μπλούζα. Έχει προσωρινά τατουάζ στο λαιμό , στο αριστερό χέρι και στο δεξί πόδι.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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