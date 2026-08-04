Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κοτύλη του Κιλκίς
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κοτύλη του Κιλκίς
Στο σημείο επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτύλη του Κιλκίς.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:10.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.
Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:10.
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.
Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
UPD:
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