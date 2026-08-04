Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Κάηκαν πάνω από 126.000 στρέμματα μέχρι την Κυριακή, δείτε χάρτες

Ποσοστιαία κατανομή των κατγοριών χρήσεων γης εντός της οριοθετημένης εκτάσεως της πυρκαγιάς

Ποσοστιαία κατανομή της έντασης της πυρκαγιάς επι της συνολικής καμένης έκτασης

Χάρτης με τις πυρκαγιών παλαιότερων ετών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής μαζί με το αποτύπωμα της σημερινής καμένης έκτασης

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική

Παράλληλα, η αξιολόγηση της έντασης/δριμύτητας της καύσης (fire severity) έδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος της οριοθετημένης περιοχής κατατάσσεται στις χαμηλότερες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, χαμηλή ένταση καταγράφηκε στο 38,15% της έκτασης και μέτρια ένταση στο 37,53%, καλύπτοντας συνολικά το 75,68% της πληγείσας περιοχής. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη της σφοδρότητας των ανέμων και της μεγάλης ταχύτητας με την οποία η πυρκαγιά διέτρεξε το τοπίο. Υψηλή ένταση παρατηρήθηκε στο 22,32%, ενώ οι περιοχές πολύ υψηλής έντασης αντιστοιχούν στο 2,00% της συνολικής έκτασης και χρήζουν αυξημένης προτεραιότητας για αποκατάσταση, επιτόπιο έλεγχο και καταγραφή των ζημιών.Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του ιστορικού των πυρκαγιών της ευρύτερης περιοχής. Για την έκταση βορείως του Αγίου Νικολάου, η ευρύτερη περιοχή είχε παραμείνει ανεπηρέαστη τα τελευταία χρόνια. Για την έκταση της πυρκαγιάς με σημείο εκκίνησης το Καλαμάκι, η σημαντικότερη χωρική επικάλυψη καταγράφεται με την πυρκαγιά του 2009, καθώς περίπου 17.560 στρέμματα της τότε καμένης έκτασης βρίσκονται εντός της σημερινής περιμέτρου. Η σημερινή πυρκαγιά έκαψε εκ νέου το 78,26% της περιοχής που είχε καεί το 2009, ακολουθώντας ουσιαστικά την ίδια διαδρομή.Τα ευρήματα του σχετικού σχήματος αναδεικνύουν τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της έκθεσης ολόκληρης της περιοχής και των ορεινών όγκων της Δυτικής Αττικής σε δασικές πυρκαγιές. Παράλληλα, υποστηρίζουν την ανάγκη προτεραιοποίησης της προσοχής στις περιοχές αυτές και επιβάλλουν μέτρα συστηματικής ημερήσιας παρακολούθησης και εκτίμησης του κινδύνου, σε υψηλή ανάλυση και σε επίπεδο οικισμού και ΟΤ (σύστημα FIREHUB/BEYOND), την έγκαιρη προειδοποίηση και ανίχνευση πυρκαγιών, καθώς και τη συνεχή ενημέρωση του κοινού και των πολιτών σχετικά με την καταγραφόμενη τρωτότητα, όπως αυτή προκύπτει από τις συστηματικές επιτόπιες και δορυφορικές καταγραφές που συλλέγονται στο ΕΑΑ.Ο χάρτης αποτυπώνει τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική κατά την περίοδο 2017–2026, αναδεικνύοντας τη χωρική κατανομή των σημαντικότερων συμβάντων της τελευταίας δεκαετίας.Συνολικά καταγράφονται 12 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες επηρέασαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα.Η πρόσφατη πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα προστίθεται στη διαχρονική καταγραφή μεγάλων πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές όπως η Πάρνηθα, τα Δερβενοχώρια, η Βαρυμπόμπη, η Πεντέλη, ο Κάλαμος, τα Γεράνεια, η Κινέτα και ο Κουβαράς, αποτυπώνοντας τη σημαντικότητα των γεγονότων αυτών ως προς τις επιπτώσεις τους στα δασικά και φυσικά οικοσυστήματα της Αττικής. Πρόκειται για έναν νομό που μεταβάλλεται με ταχύ ρυθμό, με ολοένα λιγότερους πνεύμονες πρασίνου, αυξημένους ρύπους, μειωμένη δασική κάλυψη και περιορισμένη ικανότητα αντιστάθμισης των εκπομπών αερίων, ενώ παράλληλα εντείνονται τα φαινόμενα της αστικής θερμικής νησίδας.