Ελεύθερος με όρους ο 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, τι υποστήριξε στην απολογία του
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Φωτιά ΔΕΔΔΗΕ

Ελεύθερος με όρους ο 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, τι υποστήριξε στην απολογία του

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου βρέθηκαν συνάδελφοί του από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ελεύθερος με όρους ο 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, τι υποστήριξε στην απολογία του
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκιση του, με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στις αρμόδιες αρχές, καθώς και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου βρέθηκαν συνάδελφοί του από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι έσπευσαν να του συμπαρασταθούν κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Η υπόθεση αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των ευθυνών.

Σύμφωνα με το cretalive.gr ο συνήγορος του κ. Γιάννης Παρασύρης ανέφερε πως ο εντολέας του αρνήθηκε την αποδιδόμενη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ήταν «απόλυτα συνεπής στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ενώ προσκόμισε σωρεία αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει, όπως αναφέρεται, η επιμέλεια του ως υπεύθυνος επιθεώρησης και συντηρήσης δικτύου».
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