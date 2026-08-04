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Η ξηρασία «στεγνώνει» τον υδροβιότοπο Καλοχωρίου, δείτε εικόνες
Η ξηρασία «στεγνώνει» τον υδροβιότοπο Καλοχωρίου, δείτε εικόνες
Η παρατεταμένη ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν περιορίσει σημαντικά τις υδάτινες εκτάσεις στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου
Μια διαφορετική και ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα ο υδροβιότοπος Καλοχωρίου, καθώς η παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας έχει προκαλέσει σημαντική υποχώρηση της στάθμης του νερού και συρρίκνωση των υγρών εκτάσεων.
Το τοπίο στη λιμνοθάλασσα, έναν από τους σημαντικότερους παράκτιους υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας, έχει αλλάξει αισθητά, με τις επιπτώσεις της ανομβρίας και των ακραίων θερμοκρασιών να γίνονται πλέον ορατές.
Η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου βρίσκεται μόλις 8 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα πραγματικό «διαμάντι» βιοποικιλότητας, καθώς αποτελεί ουσιαστικά τη βόρεια πύλη του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η περιοχή φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς πουλιών και αποτελεί έναν πολύτιμο σταθμό για πολλά μεταναστευτικά είδη.
Το τοπίο στη λιμνοθάλασσα, έναν από τους σημαντικότερους παράκτιους υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας, έχει αλλάξει αισθητά, με τις επιπτώσεις της ανομβρίας και των ακραίων θερμοκρασιών να γίνονται πλέον ορατές.
Η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου βρίσκεται μόλις 8 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα πραγματικό «διαμάντι» βιοποικιλότητας, καθώς αποτελεί ουσιαστικά τη βόρεια πύλη του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η περιοχή φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς πουλιών και αποτελεί έναν πολύτιμο σταθμό για πολλά μεταναστευτικά είδη.
Δείτε φωτογραφίες από τον υδροβιότοπο Καλοχωρίου
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