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Ο Δήμος Σίφνου προσφέρει δωρεάν κατοικία και κάλυψη λογαριασμών για γιατρούς που θα στελεχώσουν το νησί
Ο Δήμος Σίφνου προσφέρει δωρεάν κατοικία και κάλυψη λογαριασμών για γιατρούς που θα στελεχώσουν το νησί
Ο δήμος, δίνει επίσης, μηνιαίο επίδομα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και θέση πάρκινγκ - Μέχρι αύριο η υποβολή ενδιαφέροντος
Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού και να καλύψει τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, ο δήμος Σίφνου προσφέρει σειρά κινήτρων σε γιατρούς που θα επιλέξουν να μετακομίσουν και να εργαστούν στο νησί.
Η δήμαρχος Σίφνου, Μαρία Ναδάλη, μιλώντας στο MEGA, παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να προσελκυστούν ιατροί σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό.
Μεταξύ των παροχών που προσφέρει ο δήμος περιλαμβάνεται δωρεάν κατοικία, μηνιαίο επίδομα ύψους 300 ευρώ, καθώς και δύο δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής κάθε μήνα προς το λιμάνι που εξυπηρετεί τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γιατρών.
Παράλληλα, προβλέπεται η κάλυψη βασικών λογαριασμών κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και αποχέτευση, ενώ παρέχεται και προσωπική θέση στάθμευσης σε περιπτώσεις όπου η κατοικία βρίσκεται εντός πυκνοκατοικημένου οικισμού.
Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση τριών θέσεων στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου και συγκεκριμένα ενός ιατρού Γενικής ή Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας με βαθμό Διευθυντή, ενός ακόμη ιατρού Γενικής ή Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας, καθώς και ενός παιδιάτρου με βαθμό Διευθυντή.
Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τις θέσεις λήγει αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τη δήμαρχο να εκφράζει την ελπίδα ότι θα βρεθούν γιατροί καθώς όπως λέει: «Υπάρχει ενδιαφέρον».
Η δήμαρχος Σίφνου, Μαρία Ναδάλη, μιλώντας στο MEGA, παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να προσελκυστούν ιατροί σε μια περίοδο κατά την οποία πολλά νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό.
Μεταξύ των παροχών που προσφέρει ο δήμος περιλαμβάνεται δωρεάν κατοικία, μηνιαίο επίδομα ύψους 300 ευρώ, καθώς και δύο δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής κάθε μήνα προς το λιμάνι που εξυπηρετεί τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γιατρών.
Παράλληλα, προβλέπεται η κάλυψη βασικών λογαριασμών κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και αποχέτευση, ενώ παρέχεται και προσωπική θέση στάθμευσης σε περιπτώσεις όπου η κατοικία βρίσκεται εντός πυκνοκατοικημένου οικισμού.
Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση τριών θέσεων στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου και συγκεκριμένα ενός ιατρού Γενικής ή Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας με βαθμό Διευθυντή, ενός ακόμη ιατρού Γενικής ή Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας, καθώς και ενός παιδιάτρου με βαθμό Διευθυντή.
Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τις θέσεις λήγει αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τη δήμαρχο να εκφράζει την ελπίδα ότι θα βρεθούν γιατροί καθώς όπως λέει: «Υπάρχει ενδιαφέρον».
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