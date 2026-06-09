Ελεύθερος ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κατασκοπεία Χανιά

Ελεύθερος ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στα Χανιά

Χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γερμανός που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία

Ελεύθερος ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στα Χανιά
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Ως μια περιπέτεια που θα θυμάται για καιρό κατέληξε για τον 56χρονο Γερμανό τουρίστα η υπόθεση σύλληψής του το περασμένο Σάββατο από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος του αερολιμένα «Δασκαλογιάννης».

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας Χανίων, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για κατασκοπεία, για να αφεθεί τελικά ελεύθερος αναφέρει το neakriti.gr.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 56χρονου Αναστάσιου Κακατσάκη, η σύλληψη και η παραμονή του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων ήταν για τον ίδιο σοκαριστική, όπως και για τη σύζυγο και την κόρη του, που βρέθηκαν, εν μέσω των διακοπών τους, αντιμέτωπες με τις συνέπειες της παράνομης φωτογράφησης στην ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου και της Σούδας, μάλιστα χωρίς να έχουν γνώση του ισχύοντος καθεστώτος.

Ο Γερμανός τουρίστας, μετά την περιπέτειά του με τις αστυνομικές και ανακριτικές αρχές, συνεχίζει τις διακοπές του στη Γεωργιούπολη μαζί με την οικογένειά του και δηλώνει πως το περιστατικό δεν θα τον αποτρέψει από μελλοντικά ταξίδια στην Κρήτη.

Ο 56χρονος αρνείτο από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν γνώριζε πως δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή.
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