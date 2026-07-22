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Πώς μπορείτε να βγάλετε δίπλωμα οδήγησης μόνο για αυτόματο αυτοκίνητο
Πώς μπορείτε να βγάλετε δίπλωμα οδήγησης μόνο για αυτόματο αυτοκίνητο
Τα μαθήματα οδήγησης πραγματοποιούνται με αυτόματο αυτοκίνητο και η πρακτική εξέταση γίνεται επίσης με όχημα αυτής της κατηγορίας
Το δίπλωμα οδήγησης για αυτόματο αυτοκίνητο δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα και πολλοί αγνοούν ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
Οι νέοι υποψήφιοι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δίπλωμα αποκλειστικά για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα οδήγησης πραγματοποιούνται με αυτόματο αυτοκίνητο και η πρακτική εξέταση γίνεται επίσης με όχημα αυτής της κατηγορίας. Κατά τα άλλα, η διαδικασία έκδοσης και το κόστος παραμένουν ακριβώς τα ίδια.
Όπως και στην κλασική διαδικασία, ο υποψήφιος πρέπει πρώτα να περάσει τη θεωρητική εξέταση (σήματα) και στη συνέχεια την πρακτική δοκιμασία (πορεία). Η βασική διαφορά είναι ότι δεν χρειάζεται να χειρίζεται το πεντάλ του συμπλέκτη. Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί λύση για όσους δυσκολεύονται στην οδήγηση χειροκίνητων αυτοκινήτων, αλλά και για εκείνους που σκοπεύουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτόματα οχήματα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και την παραλαβή του διπλώματος, οι νέοι οδηγοί θα διαπιστώσουν ότι στη στήλη 12 της κάρτας αναγράφεται ο κωδικός 078. Ο συγκεκριμένος κωδικός δηλώνει ότι η άδεια οδήγησης ισχύει μόνο για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι τέτοιου διπλώματος δεν επιτρέπεται να οδηγούν αυτοκίνητα με χειροκίνητο κιβώτιο. Μπορούν, ωστόσο, να οδηγούν επιβατικά οχήματα με μέγιστο μεικτό βάρος έως 3,5 τόνους και έως οκτώ επιβάτες, αρκεί να διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο.
Αντίθετα, όποιος αποκτήσει δίπλωμα έπειτα από εξέταση με χειροκίνητο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγεί τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα οχήματα. Ο λόγος είναι ότι η οδήγηση ενός αυτόματου θεωρείται απλούστερη, επομένως ένας οδηγός που έχει εκπαιδευτεί σε χειροκίνητο προσαρμόζεται ευκολότερα σε αυτόματο και όχι το αντίστροφο.
Για τον λόγο αυτό, πριν επιλέξετε δίπλωμα αποκλειστικά για αυτόματο αυτοκίνητο, είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τις μελλοντικές σας ανάγκες. Αν προκύψει περίπτωση όπου χρειαστεί να οδηγήσετε χειροκίνητο όχημα, αυτό δεν θα επιτρέπεται από την άδειά σας.
Επιπλέον, αν οδηγήσετε παράνομα χειροκίνητο αυτοκίνητο και εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα με δική σας υπαιτιότητα, ενδέχεται να δώσετε στην ασφαλιστική εταιρεία ή στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ένα ισχυρό επιχείρημα ότι δεν διαθέτατε την απαιτούμενη άδεια και ικανότητα για την οδήγηση του συγκεκριμένου τύπου οχήματος. Πρόκειται για έναν κίνδυνο που αξίζει να σταθμίσετε πριν πάρετε την τελική σας απόφαση.
Οι νέοι υποψήφιοι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δίπλωμα αποκλειστικά για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και σε αυτή την περίπτωση, τα μαθήματα οδήγησης πραγματοποιούνται με αυτόματο αυτοκίνητο και η πρακτική εξέταση γίνεται επίσης με όχημα αυτής της κατηγορίας. Κατά τα άλλα, η διαδικασία έκδοσης και το κόστος παραμένουν ακριβώς τα ίδια.
Όπως και στην κλασική διαδικασία, ο υποψήφιος πρέπει πρώτα να περάσει τη θεωρητική εξέταση (σήματα) και στη συνέχεια την πρακτική δοκιμασία (πορεία). Η βασική διαφορά είναι ότι δεν χρειάζεται να χειρίζεται το πεντάλ του συμπλέκτη. Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί λύση για όσους δυσκολεύονται στην οδήγηση χειροκίνητων αυτοκινήτων, αλλά και για εκείνους που σκοπεύουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτόματα οχήματα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και την παραλαβή του διπλώματος, οι νέοι οδηγοί θα διαπιστώσουν ότι στη στήλη 12 της κάρτας αναγράφεται ο κωδικός 078. Ο συγκεκριμένος κωδικός δηλώνει ότι η άδεια οδήγησης ισχύει μόνο για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
Πώς θα είναι το δίπλωμα οδήγησης για αυτόματο αυτοκίνητο
Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι τέτοιου διπλώματος δεν επιτρέπεται να οδηγούν αυτοκίνητα με χειροκίνητο κιβώτιο. Μπορούν, ωστόσο, να οδηγούν επιβατικά οχήματα με μέγιστο μεικτό βάρος έως 3,5 τόνους και έως οκτώ επιβάτες, αρκεί να διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο.
correct way to apply gear and handbrake in automatic car! https://t.co/lTMlbIvRh0 pic.twitter.com/5Psx8X4ROw— Syifa audi (@audisyif) May 16, 2026
Αντίθετα, όποιος αποκτήσει δίπλωμα έπειτα από εξέταση με χειροκίνητο αυτοκίνητο μπορεί να οδηγεί τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα οχήματα. Ο λόγος είναι ότι η οδήγηση ενός αυτόματου θεωρείται απλούστερη, επομένως ένας οδηγός που έχει εκπαιδευτεί σε χειροκίνητο προσαρμόζεται ευκολότερα σε αυτόματο και όχι το αντίστροφο.
Για τον λόγο αυτό, πριν επιλέξετε δίπλωμα αποκλειστικά για αυτόματο αυτοκίνητο, είναι σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τις μελλοντικές σας ανάγκες. Αν προκύψει περίπτωση όπου χρειαστεί να οδηγήσετε χειροκίνητο όχημα, αυτό δεν θα επιτρέπεται από την άδειά σας.
Επιπλέον, αν οδηγήσετε παράνομα χειροκίνητο αυτοκίνητο και εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα με δική σας υπαιτιότητα, ενδέχεται να δώσετε στην ασφαλιστική εταιρεία ή στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ένα ισχυρό επιχείρημα ότι δεν διαθέτατε την απαιτούμενη άδεια και ικανότητα για την οδήγηση του συγκεκριμένου τύπου οχήματος. Πρόκειται για έναν κίνδυνο που αξίζει να σταθμίσετε πριν πάρετε την τελική σας απόφαση.
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