Την Πέμπτη εγκαινιάζεται το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 παρουσία Μητσοτάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Αυτοκινητόδρομος Κυριάκος Μητσοτάκης Εγκαίνια

Την Πέμπτη εγκαινιάζεται το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 παρουσία Μητσοτάκη

Ολοκληρώνεται η σύνδεση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό

Την Πέμπτη εγκαινιάζεται το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 παρουσία Μητσοτάκη
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Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιούνται την Πέμπτη 23 Ιουλίου, τα επίσημα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 19.00, στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Αγιοφύλλου.

Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα.

Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν οι χρεώσεις των νέων διοδίων. Στον μετωπικό σταθμό Οξύνειας, το αντίτιμο για τα επιβατικά αυτοκίνητα ορίζεται στα τέσσερα ευρώ και 50 λεπτά, ενώ στα πλευρικά διόδια Αγιοφύλλου στο ένα ευρώ και 55 λεπτά.

Η ολοκλήρωση του Ε65 αναμένεται να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και να προσφέρει ασφαλέστερη και ταχύτερη οδική πρόσβαση, συμπληρώνοντας για την Ήπειρο το δίκτυο της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού.
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