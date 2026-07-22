Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτα χθες βράδυ μέσα στο Γαρδίκι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Αρκούδα

Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτα χθες βράδυ μέσα στο Γαρδίκι, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το άγριο ζώο κινήθηκε σε δρόμους του χωριού αναζητώντας τροφή, χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά

Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτα χθες βράδυ μέσα στο Γαρδίκι, δείτε βίντεο
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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου στο Γαρδίκι Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα, όταν κάτοικοι ανέφεραν την παρουσία αρκούδας μέσα στον οικισμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το άγριο ζώο κινήθηκε σε δρόμους του χωριού αναζητώντας τροφή, χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά. Η εμφάνισή του έγινε αντιληπτή από κατοίκους, οι οποίοι ενημέρωσαν τους γείτονές τους και παρέμειναν σε ασφαλή απόσταση μέχρι η αρκούδα να απομακρυνθεί προς τη γύρω δασική περιοχή.

Το trikalavoice.gr εξασφάλισε πλάνο από κάμερα ασφαλείας σπιτιού του χωριού:
Αρκούδα κάνει βόλτα μέσα στο Γαρδίκι


Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν άγρια ζώα, να αποφεύγουν να αφήνουν εκτεθειμένα απορρίμματα ή τροφές και να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο ή την Αστυνομία σε περίπτωση νέας εμφάνισης.
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