28χρονος στην Ίο δάγκωσε τον διοικητή του ΑΤ στο πόδι προσπαθώντας να διαφύγει μετά την προσαγωγή του
ΕΛΛΑΔΑ
Ίος Σύλληψη Κυκλάδες Αστυνομικό Τμήμα

28χρονος στην Ίο δάγκωσε τον διοικητή του ΑΤ στο πόδι προσπαθώντας να διαφύγει μετά την προσαγωγή του

Όλα ξεκίνησαν δύο άτομα αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 17 και 28 ετών, προκάλεσαν αναστάτωση στο Κέντρο Υγείας του νησιού, με αποτέλεσμα να υπάρξει καταγγελία για διατάραξη υπηρεσίας

28χρονος στην Ίο δάγκωσε τον διοικητή του ΑΤ στο πόδι προσπαθώντας να διαφύγει μετά την προσαγωγή του
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Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε στην Ίο, όπου ένας 28χρονος Αλβανός συνελήφθη αφού φέρεται να δάγκωσε τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος κατά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν δύο Αλβανοί, ηλικίας 17 και 28 ετών, προκάλεσαν αναστάτωση στο Κέντρο Υγείας του νησιού, με αποτέλεσμα να υπάρξει καταγγελία για διατάραξη υπηρεσίας και να ακολουθήσει η προσαγωγή τους στο Αστυνομικό Τμήμα.

Κατά τη διαδικασία, ο 28χρονος φέρεται να μην συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιχείρησε να τραπεί σε φυγή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την προσπάθειά του να διαφύγει δάγκωσε τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος στο πόδι.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.
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