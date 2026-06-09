Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό νουάρ του Γρηγόρη Αζαριάδη «Η Οργάνωση»

Όμως, οι απανωτές αποτυχίες δεν αφήνουν περιθώρια ελπίδας ότι η αλυσίδα του εγκλήματος θα κοπεί. Εκτός και εάν υπάρχει ράγισμα στην πανοπλία του Κακού.Η αστυνόμος Τρύπη, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Γρηγόρη Αζαριάδη στις σκοτεινές, αλλά τόσο σαγηνευτικές ιστορίες μυστηρίου και εγκλήματος που αφηγείται στα βιβλία του, αυτή τη φορά παρασύρεται σε αχαρτογράφητα νερά. Στον θολό ωκεανό του οργανωμένου εγκλήματος, έχοντας απέναντί της την θανάσιμη επικίνδυνη «αφρόκρεμα» του υποκόσμου, εκεί όπου βασιλεύει το κακό και η απόλυτη διαφθορά.«Έχει βιώσει κι άλλες φορές αυτό το συναίσθημα» γράφει ο Αζαριάδης. «Έχει μάθει να ζει μαζί του. Να παλεύει σκληρά μέχρι να καταφέρει να το δαμάσει. Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα είναι χειρότερα. Νιώθει απεγνωσμένη οργή, γιατί βλέπει ότι οι ενδείξεις οδηγούν στη διαβόητη Οργάνωση, αλλά λείπει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, που θα τους βοηθήσει τους αστυνομικούς να φτάσουν μέχρι το τέλος. Είναι μια αίσθηση σαν να παρακολουθείς τηλεοπτική σειρά όπου έχεις στριμώξει το δολοφόνο, πίσω του ανοίγεται μια τεράστια χαράδρα που είναι αδύνατο να υπερπηδήσει άνθρωπος, τα δάχτυλά σου σφίγγουν τη σκανδάλη και φωνάζεις 'ψηλά τα χέρια! Να τα βλέπω! Απολαμβάνεις προκαταβολικά την άφατη ηδονή της σύλληψης. Κι εκείνος γελάει σαρδόνια, γυρίζει και, μ' έναν μαγικό τρόπο, κάνει το ακατόρθωτο. Πετάει σαν πουλί πάνω απ' τον τρομακτικό γκρεμό και χάνεται στο πουθενά».Η υπόθεση του μυθιστορήματος «Η Οργάνωση» ξετυλίγεται, ακριβώς, γύρω από μια... εταιρεία κακοποιών, η οποία λειτουργεί στα πρότυπα μιας πολυεθνικής επιχείρησης. Ένας πανίσχυρος και παράνομος οργανισμός, που έχει διαβρώσει σχεδόν κάθε τομέα της ελληνικής κοινωνίας -και, φυσικά, κάθε μορφή εξουσίας. Μια κανονική υπερ-κυβέρνηση του οργανωμένου εγκλήματος που δρα βασισμένη στηνπεποίθηση ότι είναι ανίκητη. Είναι όμως;Αυτή την Κυριακή το συγκλονιστικό αστυνομικό μυθιστόρημα του Γρηγόρη Αζαριάδη «Η Οργάνωση» είναι στο ΘΕΜΑ.