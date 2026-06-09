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Πλοίο που μετέφερε υγραέριο το επικρατέστερο σενάριο για τη μυστηριώδη οσμή στην Αττική στις 19 Μαΐου
Πλοίο που μετέφερε υγραέριο το επικρατέστερο σενάριο για τη μυστηριώδη οσμή στην Αττική στις 19 Μαΐου
Σύμφωνα με τα ευρήματα της ομάδας AtmoHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οσμή ενδέχεται να συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας
Ήταν η 19η Μαΐου όταν μια μυστηριώδης οσμή έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής, με ιδιαίτερη ένταση στα νότια προάστια. Από εκείνη τη στιγμή, πληθώρα σεναρίων διατυπώθηκαν σχετικά με την προέλευσή της, ενώ το φαινόμενο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία στους κατοίκους.
Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αίτια της οσμής, η ομάδα AtmoHUB του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέληξε στο επικρατέστερο, κατά την εκτίμησή της, σενάριο για την προέλευση του φαινομένου.
Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» με τίτλο «Με... πλοίο ήρθε η οσμή», η πηγή της ασυνήθιστης μυρωδιάς φαίνεται να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο».
«Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβείας και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων, που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια και κορυφώθηκε από τις 12:00 έως τις 15:00 εκείνη την ημέρα» σημειώνεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας.
O Βασίλης Αμοιρίδης, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής του AtmoHUB σημειώνει στην εφημερίδα: «Το τελικό εύρημα είναι ότι πιθανότατα προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και επομένως συσχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου – LPG».
Σύμφωνα με τον κ. Αμοιρίδη, η ουσία που βρίσκεται πιθανότατα πίσω από την έντονη οσμή, η οποία προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας, είναι είτε το προπάνιο, είτε το βουτάνιο.
Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αίτια της οσμής, η ομάδα AtmoHUB του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέληξε στο επικρατέστερο, κατά την εκτίμησή της, σενάριο για την προέλευση του φαινομένου.
Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» με τίτλο «Με... πλοίο ήρθε η οσμή», η πηγή της ασυνήθιστης μυρωδιάς φαίνεται να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο».
«Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβείας και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων, που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια και κορυφώθηκε από τις 12:00 έως τις 15:00 εκείνη την ημέρα» σημειώνεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας.
O Βασίλης Αμοιρίδης, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και επικεφαλής του AtmoHUB σημειώνει στην εφημερίδα: «Το τελικό εύρημα είναι ότι πιθανότατα προήλθε από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και επομένως συσχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Είναι πιθανό να πρόκειται για πλοίο μεταφοράς υγραερίου – LPG».
Σύμφωνα με τον κ. Αμοιρίδη, η ουσία που βρίσκεται πιθανότατα πίσω από την έντονη οσμή, η οποία προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας, είναι είτε το προπάνιο, είτε το βουτάνιο.
Η άλλη εκδοχήΟ ίδιος ανέφερε ότι εξετάστηκε και ένα δεύτερο ενδεχόμενο, το οποίο ωστόσο συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες. Όπως εξήγησε: «Ερευνήσαμε και το σενάριο να ήρθε η οσμή από την Ψυττάλεια, επειδή υπήρχε δυτικό ρεύμα εκείνη την ημέρα και μπορεί να είχε φτάσει στην Αθήνα, αλλά η αξιοποίηση των διαθέσιμων μαρτυριών δείχνουν ότι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για αυτό».
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