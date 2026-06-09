Πλοίο που μετέφερε υγραέριο το επικρατέστερο σενάριο για τη μυστηριώδη οσμή στην Αττική στις 19 Μαΐου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ομάδας AtmoHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οσμή ενδέχεται να συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας