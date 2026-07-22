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Συνελήφθησαν οι δράστες που άρπαζαν χρυσές αλυσίδες από ηλικιωμένους σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη, προσπάθησαν να ξεφύγουν με ταξί
Συνελήφθησαν οι δράστες που άρπαζαν χρυσές αλυσίδες από ηλικιωμένους σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη, προσπάθησαν να ξεφύγουν με ταξί
Αναζητείται ακόμη ένα μέλος της οργάνωσης - Πώς δρούσε η σπείρα
Στα χέρια της αστυνομίας μετά από καταδίωξη έπεσαν τρία μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχαν βάλει στο στόχαστρο ηλικιωμένους σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη, αφαιρώντας χρυσές αλυσίδες λαιμού με τη γνωστή μέθοδο του εναγκαλισμού, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ήδη διαλευκανθεί δύο περιπτώσεις κλοπών.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Γλυφάδα. Πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίας 28 και 33 ετών, καθώς και έναν 34χρονο άνδρα, οι οποίοι αποτελούσαν μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.
Σύμφωνα με την έρευνα, η 33χρονη προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, προσποιούμενη ότι τους γνώριζε ή ότι είχε φιλική διάθεση απέναντί τους. Στη συνέχεια, τους αγκάλιαζε και, εκμεταλλευόμενη τη στιγμή, αφαιρούσε τις χρυσές αλυσίδες που φορούσαν στον λαιμό τους.
Στην συνέχεια η 33χρονη επιβιβαζόταν σε όχημα διαφυγής, στο οποίο την περίμεναν η 28χρονη και ο 34χρονος συνεργός της, απομακρυνόμενοι από το σημείο πριν γίνουν αντιληπτοί.
Το μεσημέρι της Κυριακής, η 33χρονη φέρεται να εφάρμοσε την ίδια μέθοδο σε ηλικιωμένη στη Γλυφάδα, αφαιρώντας τη χρυσή αλυσίδα της. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, την αναζητούσαν στην ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν τους τρεις υπόπτους.
Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημά τους, το οποίο είχε προηγουμένως συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο, και επιχείρησαν να διαφύγουν επιβιβαζόμενοι σε ταξί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας.
Η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι το όχημα που χρησιμοποιούσε η σπείρα είχε ενοικιαστεί από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, ενώ οι δράστες ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων τους.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν η εγκληματική ομάδα εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Γλυφάδα. Πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίας 28 και 33 ετών, καθώς και έναν 34χρονο άνδρα, οι οποίοι αποτελούσαν μέλη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται.
Σύμφωνα με την έρευνα, η 33χρονη προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, προσποιούμενη ότι τους γνώριζε ή ότι είχε φιλική διάθεση απέναντί τους. Στη συνέχεια, τους αγκάλιαζε και, εκμεταλλευόμενη τη στιγμή, αφαιρούσε τις χρυσές αλυσίδες που φορούσαν στον λαιμό τους.
Πώς δρούσε η σπείρα
Στην συνέχεια η 33χρονη επιβιβαζόταν σε όχημα διαφυγής, στο οποίο την περίμεναν η 28χρονη και ο 34χρονος συνεργός της, απομακρυνόμενοι από το σημείο πριν γίνουν αντιληπτοί.
Το μεσημέρι της Κυριακής, η 33χρονη φέρεται να εφάρμοσε την ίδια μέθοδο σε ηλικιωμένη στη Γλυφάδα, αφαιρώντας τη χρυσή αλυσίδα της. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, την αναζητούσαν στην ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν τους τρεις υπόπτους.
Καταδίωξη και σύλληψη
Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημά τους, το οποίο είχε προηγουμένως συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο, και επιχείρησαν να διαφύγουν επιβιβαζόμενοι σε ταξί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας.
Η έρευνα των αστυνομικών αποκάλυψε ότι το όχημα που χρησιμοποιούσε η σπείρα είχε ενοικιαστεί από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, ενώ οι δράστες ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων τους.
Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν η εγκληματική ομάδα εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
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