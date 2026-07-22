Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Το Λευκοχώρι Φθιώτιδας αναδείχθηκε «πρωταθλητής» στη ζέστη, οι περιοχές όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43°C
Το Λευκοχώρι Φθιώτιδας αναδείχθηκε «πρωταθλητής» στη ζέστη, οι περιοχές όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43°C
Στο 23% των μετεωρολογικών σταθμών ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου
Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 43°C.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 βαθμούς Κελσίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).
Σε χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως σήμερα στις 18:10. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 βαθμούς Κελσίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).
Σε χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως σήμερα στις 18:10. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.
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