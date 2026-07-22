Το Λευκοχώρι Φθιώτιδας αναδείχθηκε «πρωταθλητής» στη ζέστη, οι περιοχές όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43°C
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Καύσωνας Θερμοκρασία Φθιώτιδα Κρήτη

Το Λευκοχώρι Φθιώτιδας αναδείχθηκε «πρωταθλητής» στη ζέστη, οι περιοχές όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43°C

Στο 23% των μετεωρολογικών σταθμών ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου

Το Λευκοχώρι Φθιώτιδας αναδείχθηκε «πρωταθλητής» στη ζέστη, οι περιοχές όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43°C
Ιδιαίτερα έντονες συνθήκες καύσωνα επικράτησαν στη χώρα την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 43°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 βαθμούς Κελσίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).

Σε χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως σήμερα στις 18:10. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Το Λευκοχώρι Φθιώτιδας αναδείχθηκε «πρωταθλητής» στη ζέστη, οι περιοχές όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 43°C

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