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Δίκη για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων: Tι είπαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι
Δίκη για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων: Tι είπαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι
Κατά τις απολογίες τους, οι εμπλεκόμενοι παρουσίασαν αντικρουόμενες εκδοχές για τη διαδρομή του αρχείου που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης
Σε κλίμα έντασης και με τους κατηγορουμένους να μεταθέτουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για τη διακίνηση του επίμαχου αρχείου, συνεχίστηκε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού, με κατηγορούμενους την πρώην ευρωβουλευτή Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και τρία ακόμη πρόσωπα.
Κατά τις απολογίες τους, οι εμπλεκόμενοι παρουσίασαν αντικρουόμενες εκδοχές για τη διαδρομή του αρχείου που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης.
Ειδικότερα, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση ή αποστολή των δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο και ότι πληροφορήθηκε την ύπαρξη της υπόθεσης από τη δημοσιότητα που έλαβε. Όπως ανέφερε, η αποχώρησή του από τη θέση του συνδέθηκε με την ανάγκη εκτόνωσης της πολιτικής πίεσης που είχε δημιουργηθεί.
Διαφορετική ήταν η θέση του Μένιου Κορομηλά, ο οποίος υποστήριξε ότι ενήργησε κατόπιν σχετικής οδηγίας του πρώην γενικού γραμματέα, περιοριζόμενος - όπως είπε - στη μεταβίβαση ενός αρχείου χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό του. Η εξήγηση αυτή προκάλεσε την παρέμβαση της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία επισήμανε ότι ένας συνετός αποδέκτης θα είχε προηγουμένως ελέγξει τι ακριβώς διακινούσε.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος αναγνώρισε ότι απέστειλε το αρχείο στην κυρία Ασημακοπούλου, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι θεωρούσε πως επρόκειτο για νόμιμο υλικό ενημέρωσης αποδήμων ενόψει της επιστολικής ψήφου. Παράλληλα, έκανε λόγο για πιέσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι βρέθηκε στο στόχαστρο των εξελίξεων. «Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα», είπε μεταξύ άλλων.
Τέλος, η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου επέμεινε ότι δεν γνώριζε πως τα στοιχεία προέρχονταν από εκλογικούς καταλόγους ή ότι η χρήση τους θα μπορούσε να είναι παράνομη. Υποστήριξε ότι πίστευε πως επρόκειτο για στοιχεία που είχαν διατεθεί μέσω κομματικών διαδικασιών και παραδέχθηκε ότι η εκτίμησή της για την προέλευση του αρχείου αποδείχθηκε λανθασμένη. «Έκανα λάθος εκτίμηση και εμπιστεύτηκα τον λάθος άνθρωπο» είπε και συνέχισε: «Δεν χάκαρα το υπουργείο. Τα πήρα από τον γενικό γραμματέα Αποδήμων μετά από επικοινωνία με το κόμμα μου».
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου, οπότε αναμένεται η εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής ή μη των κατηγορούμενων.
Κατά τις απολογίες τους, οι εμπλεκόμενοι παρουσίασαν αντικρουόμενες εκδοχές για τη διαδρομή του αρχείου που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης.
Ειδικότερα, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση ή αποστολή των δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο και ότι πληροφορήθηκε την ύπαρξη της υπόθεσης από τη δημοσιότητα που έλαβε. Όπως ανέφερε, η αποχώρησή του από τη θέση του συνδέθηκε με την ανάγκη εκτόνωσης της πολιτικής πίεσης που είχε δημιουργηθεί.
Διαφορετική ήταν η θέση του Μένιου Κορομηλά, ο οποίος υποστήριξε ότι ενήργησε κατόπιν σχετικής οδηγίας του πρώην γενικού γραμματέα, περιοριζόμενος - όπως είπε - στη μεταβίβαση ενός αρχείου χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό του. Η εξήγηση αυτή προκάλεσε την παρέμβαση της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία επισήμανε ότι ένας συνετός αποδέκτης θα είχε προηγουμένως ελέγξει τι ακριβώς διακινούσε.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος αναγνώρισε ότι απέστειλε το αρχείο στην κυρία Ασημακοπούλου, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι θεωρούσε πως επρόκειτο για νόμιμο υλικό ενημέρωσης αποδήμων ενόψει της επιστολικής ψήφου. Παράλληλα, έκανε λόγο για πιέσεις που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι βρέθηκε στο στόχαστρο των εξελίξεων. «Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα», είπε μεταξύ άλλων.
Τέλος, η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου επέμεινε ότι δεν γνώριζε πως τα στοιχεία προέρχονταν από εκλογικούς καταλόγους ή ότι η χρήση τους θα μπορούσε να είναι παράνομη. Υποστήριξε ότι πίστευε πως επρόκειτο για στοιχεία που είχαν διατεθεί μέσω κομματικών διαδικασιών και παραδέχθηκε ότι η εκτίμησή της για την προέλευση του αρχείου αποδείχθηκε λανθασμένη. «Έκανα λάθος εκτίμηση και εμπιστεύτηκα τον λάθος άνθρωπο» είπε και συνέχισε: «Δεν χάκαρα το υπουργείο. Τα πήρα από τον γενικό γραμματέα Αποδήμων μετά από επικοινωνία με το κόμμα μου».
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου, οπότε αναμένεται η εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής ή μη των κατηγορούμενων.
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