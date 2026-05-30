Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια για το φόρεμα με το μαύρο τριαντάφυλλο της Μαρίας Καρυστιανού: «Το επέλεξε η Μάρθη»

Η προσωπική αφήγηση του σχεδιαστή για τις «συμπτώσεις» πίσω από την επιλογή του φορέματος της Μαρίας Καρυστιανού κατά την ανακοίνωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Βασίλης Ζούλιας.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook, η δημιουργία του συγκεκριμένου σχεδίου συνδέεται με πρόσωπα από το περιβάλλον της κόρης της Μαρίας Καρυστιανού, Μάρθης, η οποία έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών. Ο σχεδιαστής υποστηρίζει ότι το μοτίβο του μαύρου τριαντάφυλλου αποκτά, όπως το περιγράφει, μια αλληλουχία προσωπικών και οικογενειακών αναφορών, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι -κατά τη δική του εκδοχή- δεν υπήρχε πρόθεση πολιτικής ή δημόσιας σημειολογίας.



μια γυναίκα που σχετίζεται με την προμήθεια υλικών για τα σχέδιά του συνδέεται οικογενειακά με άτομα του φιλικού κύκλου της Μάρθης. Από εκεί, όπως περιγράφει, ξεδιπλώνεται μια αλυσίδα επαφών και γεγονότων που φέρνει το μοτίβο του μαύρου τριαντάφυλλου να αποκτά, κατά τον ίδιο, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.



Ο σχεδιαστής σημειώνει επίσης ότι η κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και η φίλη της είχαν στενή σχέση και ότι υπήρξαν κοινές στιγμές και διαδρομές που, όπως λέει, συνδέονται έμμεσα με το περιβάλλον όπου προέκυψε η ιδέα του σχεδίου. Για τον ίδιο, αυτή η αλληλουχία δεν μοιάζει τυχαία, αλλά «γεμάτη συμπτώσεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.



Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Βασίλης Ζούλιας υποστηρίζει ότι η επιλογή του φορέματος από τη Μαρία Καρυστιανού είχε έναν σχεδόν «προσωπικό» χαρακτήρα, γράφοντας πως «τελικά το φόρεμα το επέλεξε η Μάρθη».



Η Μαρία Καρυστιανου έχει πει ότι μπήκε στον χώρο της πολιτικής για να ζητήσει δικαιοσύνη και δικαίωση για την δολοφονία της κόρης της Μαρθι στα Τεμπη.

Ολα καλά ως εδώ και κατανοητά απ όλους.

Οταν ήρθε η ώρα να αναγγείλει την πολιτική της κίνηση ,επέλεξε από εμάς το φόρεμα με το μαύρο τριαντάφυλλο στο αριστερό μέρος της καρδιάς.

Επίσης όλα καλά…

Απλά οι «συμπτώσεις «πολλές και θα εξηγήσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να εξηγήσω τα ανεξήγητα…

Η Μαρθι λοιπόν είχε μια κολλητή φίλη την Φραντσέσκα όπου μαζί ταξίδεψαν το μοιραίο εκείνο βράδυ από Αθήνα Θεσσαλονίκη.

Η Φραντζέσκα είχε έναν δεσμό με ένα αγόρι από την Αθήνα και πολύ συχνά έμεναν στο σπίτι του όπου έμενε με την μητέρα του κάπου στη Βούλα.

Η μητέρα του είναι η γυναίκα που μας προμηθεύει τα τριαντάφυλλα…

Όταν αυτή η γυναίκα είδε την Μαρία Καρυστιανου να το φοράει με πήρε τηλέφωνο και μου είπε αυτή την ιστορία που μόνο σύμπτωση δεν μπορεί να είναι..

Η Μαρθι στην τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα κοιμήθηκε στο σπιτι με τα τριαντάφυλλα δείγματα.

Αυτα…για όσους άρχισαν να λένε διάφορα για την επιλογή του φορέματος.

Τελικά το φόρεμα το επέλεξε η Μαρθι.

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ….