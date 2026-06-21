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Καρέ καρέ η έφοδος της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους
Καρέ καρέ η έφοδος της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους
Συνελήφθησαν, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 28, 25 και 20 ετών
Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών που φέρονται να συμμετείχαν σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην Αττική προχώρησαν οι αστυνομικοί σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους.
Ειδικότερα οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 19ης Ιουνίου σε περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αγίων Αναργύρων και πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 28, 25 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα σχετικά με τη δράση της ομάδας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν τρεις οικίες που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» για την αποθήκευση και διαχείριση ναρκωτικών.
Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 720 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 226 γραμμάρια ηρωίνης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, υλικά συσκευασίας ναρκωτικών, δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, ένα ρόπαλο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 835 ευρώ.
Όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, οι τρεις συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.
Ειδικότερα οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 19ης Ιουνίου σε περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αγίων Αναργύρων και πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 28, 25 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα σχετικά με τη δράση της ομάδας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν τρεις οικίες που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες» για την αποθήκευση και διαχείριση ναρκωτικών.
Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 720 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 226 γραμμάρια ηρωίνης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, υλικά συσκευασίας ναρκωτικών, δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, ένα ρόπαλο, καθώς και το χρηματικό ποσό των 835 ευρώ.
Όπως επισημαίνεται από τις Αρχές, οι τρεις συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια αδικήματα, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.
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