Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Κατεσβέσθη η πυρκαγιά στη Διώνη στο Πικέρμι
Κατεσβέσθη η πυρκαγιά στη Διώνη στο Πικέρμι
Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και έκαψε στοιβαγμένα ξύλα
UPD:
Κατεσβέσθη η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Διώνη στο Πικέρμι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και έκαψε στοιβαγμένα ξύλα.
Επί τόπου επιχείρησαν επτά οχήματα με 15 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και έκαψε στοιβαγμένα ξύλα.
Επί τόπου επιχείρησαν επτά οχήματα με 15 πυροσβέστες.
UPD:
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