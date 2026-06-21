Προς πλήρη κατάσβεση η φωτιά στη Σύρο – «Δεν κινδύνεψαν σπίτια», λέει ο δήμαρχος

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και τέσσερα εναέρια μέσα - «Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή και ευτυχώς η κατάσταση έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο» δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού