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Προς πλήρη κατάσβεση η φωτιά στη Σύρο – «Δεν κινδύνεψαν σπίτια», λέει ο δήμαρχος
Προς πλήρη κατάσβεση η φωτιά στη Σύρο – «Δεν κινδύνεψαν σπίτια», λέει ο δήμαρχος
Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και τέσσερα εναέρια μέσα - «Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή και ευτυχώς η κατάσταση έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο» δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού
Αισιοδοξία επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Σύρο, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής βρίσκεται πλέον σε φάση οριοθέτησης και οδεύει προς πλήρη κατάσβεση, μετά από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων.
Μιλώντας στο CycladesLive.gr, ο δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, ανέφερε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη, τονίζοντας πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για την πλήρη εξάλειψη των τελευταίων ενεργών εστιών.
«Η πυρκαγιά οδεύει προς το σβήσιμο. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή και ευτυχώς η κατάσταση έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά κατέκαψε μεγάλη έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας σημαντική οικολογική ζημιά στην περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Τρία Λαγγόνια προς Ερμούπολη.
Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Μιλώντας στο CycladesLive.gr, ο δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αλέξης Αθανασίου, ανέφερε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη, τονίζοντας πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για την πλήρη εξάλειψη των τελευταίων ενεργών εστιών.
«Η πυρκαγιά οδεύει προς το σβήσιμο. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή και ευτυχώς η κατάσταση έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά κατέκαψε μεγάλη έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας σημαντική οικολογική ζημιά στην περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Τρία Λαγγόνια προς Ερμούπολη.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 21, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τρία_Λαγκώνια #Σύρου απομακρυνθείτε προς #Ερμούπολη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 21, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τρία_Λαγκώνια #Σύρου απομακρυνθείτε προς #Ερμούπολη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή οδυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.
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