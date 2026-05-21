Τι συμβόλιζε το μαύρο τριαντάφυλλο στο πουκάμισο της Καρυστιανού, δημιουργία του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια
Βασίλης Κοκοτσάκης

Η πρόεδρος του νέου κόμματος έφτασε συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες, με μια ώρα καθυστέρηση

Με μια μαύρη μίντι κλος φούστα και ένα λευκό πουκάμισο με ένα μαύρο τριαντάφυλλο, με ιδιαίτερο μήνυμα και συμβολισμό εμφανίστηκε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματός της, η Μαρία Καρυστιανού.

 Μπορεί να βρισκόταν σε χρωματική αρμονία άσπρου- μαύρου με την συνεργάτιδά της, επικοινωνιολόγο Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, με την οποία εμφανίστηκε, ωστόσο το μαύρο τριαντάφυλλο που ήταν κεντημένο στην αριστερή πλευρά -την πλευρά της καρδιάς, συμβολίζει τον τραγικό θάνατο, το μίσος, αλλά κυρίως την αναγέννηση. Η επιλογή δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού εμμέσως παρέπεμπε στον τραγικό θάνατο της κόρης της, στο δυστύχημα των Τεμπών.

To πουκάμισο ανήκει στη συλλογή του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, ονομάζεται «Antelyna» και κοστίζει 300 ευρώ- αν και στη σελίδα του σχεδιαστή το πουκάμισο έχει μαύρα κουμπιά.
Η κυρία Καρυστιανού πάντως, έφτασε με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας στο Ολύμπιον. Μέσα στην αίθουσα, βρισκόταν, μεταξύ άλλων, ο κ.Γιάννης Μωισίδης, με τον οποίο διατηρεί εταιρεία, αλλά και ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός από την υπόθεση των Τεμπών.  Κοντά της κάθισε ο αγειοχειρουργός Χρήστος Παπασιδέρης. 

