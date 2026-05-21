Τι συμβόλιζε το μαύρο τριαντάφυλλο στο πουκάμισο της Καρυστιανού, δημιουργία του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια

Με μια μαύρη μίντι κλος φούστα και ένα λευκό πουκάμισο με ένα μαύρο τριαντάφυλλο, με ιδιαίτερο μήνυμα και συμβολισμό εμφανίστηκε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματός της, ηΜπορεί να βρισκόταν σε χρωματική αρμονία άσπρου- μαύρου με την συνεργάτιδά της, επικοινωνιολόγομε την οποία εμφανίστηκε, ωστόσο το μαύρο τριαντάφυλλο που ήταν κεντημένο στην αριστερή πλευρά -την πλευρά της καρδιάς, συμβολίζει τον τραγικό θάνατο, το μίσος, αλλά κυρίως την αναγέννηση. Η επιλογή δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού εμμέσως παρέπεμπε στον τραγικό θάνατο της κόρης της, στο δυστύχημα των Τεμπών.To πουκάμισο ανήκει στη συλλογή του σχεδιαστή, ονομάζεται «Antelyna» και κοστίζει 300 ευρώ- αν και στη σελίδα του σχεδιαστή το πουκάμισο έχει μαύρα κουμπιά.Η κυρία Καρυστιανού πάντως, έφτασε με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας στο Ολύμπιον. Μέσα στην αίθουσα, βρισκόταν, μεταξύ άλλων,με τον οποίο διατηρεί εταιρεία, αλλά και ο πραγματογνώμοναςγνωστός από την υπόθεση των Τεμπών. Κοντά της κάθισε ο αγειοχειρουργός