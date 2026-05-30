Γέμισαν κόσμο οι παραλίες της Αττικής, ανάσα δροσιάς ψάχνουν όσοι δεν έφυγαν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Άλιμος, Έδεμ και Φλοίσβος κυριάρχησαν ανάμεσα στις επιλογές και ο αέρας μύρισε αντηλιακό
Ιδανικό για εξορμήσεις, κοντινές ή πιο μακρινές, είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο ηλιόλουστος καιρός, έκανε πολλούς να αναζητήσουν ανάσα δροσιάς και ξεκούρασης σε διάφορους προορισμούς εκτός Αττικής.
Αυτό ήταν αρκετό ώστε να σημειωθεί αυξημένη κίνηση, σε οδικούς άξονες αλλά και λιμάνια.
Όμως, υπήρχαν και αυτοί που δεν κατάφεραν να αποδράσουν από την Αττική και έψαξαν για λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς στις παραλίες της Αττικής.
Σήμερα, Σάββατο 30/05, οι κοντινές παραλίες της Αττικής γέμισαν κόσμο που απολάμβανε την ηλιοθεραπεία του και δροσιζόταν στη θάλασσα κάνοντας βουτιές.
Άλιμος, Έδεμ και Φλοίσβος κυριάρχησαν ανάμεσα στις επιλογές και ο αέρας μύρισε αντηλιακό.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός αύριο, Σάββατο 31/05: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός του τριημέρουΟ καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Ο καιρός τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα
πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. θα φτάσει στις περισσότερες
περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Σε Ιόνιο και βόρειο Αιγαίο οι πιο ζεστές θάλασσες
Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρίσκει πολλούς εκδρομείς στον δρόμο για παραλίες, νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς.
Και τα νέα από τη θάλασσα είναι αρκετά καλά, καθώς η θερμοκρασία του νερού στις περισσότερες περιοχές της χώρας κυμαίνεται πλέον περίπου από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.
Αυτό σημαίνει ότι η θάλασσα είναι κατάλληλη για τα πρώτα μπάνια της σεζόν, χωρίς όμως να έχει ακόμη τη ζεστασιά που αποκτά μέσα στο καλοκαίρι.
Η αίσθηση παραμένει δροσερή στην αρχή, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν συνηθίσει ακόμη το νερό ή είναι πιο ευαίσθητοι στο κρύο.
Σύμφωνα με τον χάρτη, οι υψηλότερες τιμές, κοντά στους 23 βαθμούς, εντοπίζονται κυρίως στο Ιόνιο και σε τμήματα του βόρειου Αιγαίου.
Στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 21 με 22 βαθμούς, τιμές αρκετά φυσιολογικές για την εποχή.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ευαισθησία στο κρύο. Καλό είναι η είσοδος στη θάλασσα να γίνεται αργά και σταδιακά, ώστε το σώμα να προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του νερού.
Δεν μπαίνουμε απότομα, ειδικά αν έχουμε μείνει αρκετή ώρα στον ήλιο ή αν η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο σώμα και τη θάλασσα είναι μεγάλη.
Όσο προχωρά το καλοκαίρι, η θάλασσα θα ζεσταίνεται περισσότερο.
Μέσα στον Αύγουστο, που είναι συνήθως ο μήνας με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νερού, οι τιμές στις ελληνικές θάλασσες φτάνουν συχνά τους 25 με 28 βαθμούς, ενώ σε ρηχές και πιο κλειστές θαλάσσιες περιοχές μπορεί να ανέβουν ακόμη περισσότερο.
Με απλά λόγια: η θάλασσα είναι πλέον για μπάνιο, αλλά όχι ακόμη για όλους με την ίδια άνεση.
Για τους πιο τολμηρούς είναι ήδη ιδανική.
Για τους πιο ευαίσθητους, χρειάζεται λίγη υπομονή, σταδιακή είσοδος και προσοχή, ειδικά στις πρώτες βουτιές του καλοκαιριού.
