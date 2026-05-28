Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
Από τον αναπτυξιακό νόμο... στις χειροπέδες: Πολιτικός μηχανικός κατηγορείται ότι άρπαξε 138.000 ευρώ από οικογενειακή επιχείρηση στη Ρόδο
Από τον αναπτυξιακό νόμο... στις χειροπέδες: Πολιτικός μηχανικός κατηγορείται ότι άρπαξε 138.000 ευρώ από οικογενειακή επιχείρηση στη Ρόδο
Ο πολιτικός μηχανικός κατηγορείται ότι απέσπασε πάνω από 138.000 ευρώ από οικογενειακή επιχείρηση
Από τη «χρυσή» υπόσχεση του αναπτυξιακού νόμου... στη σύλληψη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Μία νέα υπόθεση απάτης που προκαλεί αίσθηση στη Ρόδο φέρνει στο επίκεντρο πολιτικό μηχανικό, ο οποίος κατηγορείται ότι απέσπασε πάνω από 138.000 ευρώ από οικογενειακή επιχείρηση, χτίζοντας επί σχεδόν δύο χρόνια μια σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τα θύματά του.
Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε, ο μηχανικός εμφανίστηκε ως άνθρωπος με ισχυρές γνωριμίες, εμπειρία σε μεγάλα projects και εξειδίκευση σε διαδικασίες ένταξης επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο. Η οικογενειακή εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού και των κατασκευών, φέρεται να τον εμπιστεύθηκε πλήρως από το 2024, πιστεύοντας πως θα αναλάβει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για αδειοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις.
Οι πληρωμές ξεκίνησαν αρχικά με μικρότερα ποσά και σταδιακά αυξάνονταν, με τον εγκαλούμενο να επικαλείται παράβολα, επείγουσες εγκρίσεις και δήθεν διαδικαστικά κόστη. Οι καταβολές γίνονταν τόσο με μετρητά όσο και μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ η εταιρεία φέρεται να δανειζόταν ακόμη και από συγγενικά πρόσωπα προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεχείς οικονομικές απαιτήσεις.
Σύμφωνα με την Δημοκρατική της Ρόδου η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν, σε οικογενειακή συγκέντρωση, αναφέρθηκε τυχαία το όνομα του μηχανικού και άνθρωπος της παρέας αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας πως είχε ήδη απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για παρόμοιες υποθέσεις. Τότε, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη μήνυση, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της καταγγελλόμενης απάτης.
Λίγες ημέρες αργότερα, η εκπρόσωπος της εταιρείας δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και φέρεται να έδινε ψευδείς διαβεβαιώσεις για την πορεία του φακέλου της επιχείρησης. Όταν στη συνέχεια ζητήθηκαν επιπλέον 23.000 ευρώ, η οικογένεια αποφάσισε να κινηθεί νομικά.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου οργάνωσε επιχείρηση σε καφέ στις παρυφές της πόλης. Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, ο πολιτικός μηχανικός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Σε βάρος του σχηματίζεται νέα βαριά δικογραφία με κατηγορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση και αντιποίηση δημόσιας αρχής.
Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές για αντίστοιχες υποθέσεις. Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ρόδου, ενώ λόγω του ύψους του ποσού θεωρείται πιθανό η υπόθεση να οδηγηθεί σε κύρια ανάκριση.
Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε, ο μηχανικός εμφανίστηκε ως άνθρωπος με ισχυρές γνωριμίες, εμπειρία σε μεγάλα projects και εξειδίκευση σε διαδικασίες ένταξης επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο. Η οικογενειακή εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού και των κατασκευών, φέρεται να τον εμπιστεύθηκε πλήρως από το 2024, πιστεύοντας πως θα αναλάβει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για αδειοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις.
Οι πληρωμές ξεκίνησαν αρχικά με μικρότερα ποσά και σταδιακά αυξάνονταν, με τον εγκαλούμενο να επικαλείται παράβολα, επείγουσες εγκρίσεις και δήθεν διαδικαστικά κόστη. Οι καταβολές γίνονταν τόσο με μετρητά όσο και μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ η εταιρεία φέρεται να δανειζόταν ακόμη και από συγγενικά πρόσωπα προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεχείς οικονομικές απαιτήσεις.
Σύμφωνα με την Δημοκρατική της Ρόδου η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν, σε οικογενειακή συγκέντρωση, αναφέρθηκε τυχαία το όνομα του μηχανικού και άνθρωπος της παρέας αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας πως είχε ήδη απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για παρόμοιες υποθέσεις. Τότε, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη μήνυση, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της καταγγελλόμενης απάτης.
Λίγες ημέρες αργότερα, η εκπρόσωπος της εταιρείας δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και φέρεται να έδινε ψευδείς διαβεβαιώσεις για την πορεία του φακέλου της επιχείρησης. Όταν στη συνέχεια ζητήθηκαν επιπλέον 23.000 ευρώ, η οικογένεια αποφάσισε να κινηθεί νομικά.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου οργάνωσε επιχείρηση σε καφέ στις παρυφές της πόλης. Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, ο πολιτικός μηχανικός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Σε βάρος του σχηματίζεται νέα βαριά δικογραφία με κατηγορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση και αντιποίηση δημόσιας αρχής.
Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές για αντίστοιχες υποθέσεις. Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ρόδου, ενώ λόγω του ύψους του ποσού θεωρείται πιθανό η υπόθεση να οδηγηθεί σε κύρια ανάκριση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα