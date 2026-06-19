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Επιχείρηση διάσωσης για 41χρονο Ρουμάνο που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή στη Θάσο
Επιχείρηση διάσωσης για 41χρονο Ρουμάνο που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή στη Θάσο
Φέρεται να έπεσε σε μία φυσική πισίνα και να χτύπησε το κεφάλι του - Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6) στη Θάσο, καθώς ένας 41χρονος Ρουμάνος έπεσε σε απόκρημνο σημείο στην περιοχή του Θεολόγου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έπεσε σε μία βραχώδη περιοχή, όπου υπάρχει μία φυσική πισίνα, και να χτύπησε το κεφάλι του. Λίγο αργότερα έφτασαν στην περιοχή τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη διακομιδή του στο κέντρο υγείας του νησιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έπεσε σε μία βραχώδη περιοχή, όπου υπάρχει μία φυσική πισίνα, και να χτύπησε το κεφάλι του. Λίγο αργότερα έφτασαν στην περιοχή τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη διακομιδή του στο κέντρο υγείας του νησιού.
Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε άνδρας έπειτα από τραυματισμό του σε βραχώδη περιοχή στο Θεολόγο Θάσου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 19, 2026
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