Επιχείρηση διάσωσης για 41χρονο Ρουμάνο που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή στη Θάσο
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Διάσωση Πτώση

Επιχείρηση διάσωσης για 41χρονο Ρουμάνο που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή στη Θάσο

Φέρεται να έπεσε σε μία φυσική πισίνα και να χτύπησε το κεφάλι του - Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού

Επιχείρηση διάσωσης για 41χρονο Ρουμάνο που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή στη Θάσο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/6) στη Θάσο, καθώς ένας 41χρονος Ρουμάνος έπεσε σε απόκρημνο σημείο στην περιοχή του Θεολόγου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έπεσε σε μία βραχώδη περιοχή, όπου υπάρχει μία φυσική πισίνα, και να χτύπησε το κεφάλι του. Λίγο αργότερα έφτασαν στην περιοχή τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, οι οποίοι τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη διακομιδή του στο κέντρο υγείας του νησιού.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης