Εγγονός έσωσε τον 71χρονο παππού του όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα που έμενε στις Σέρρες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Σέρρες

Εγγονός έσωσε τον 71χρονο παππού του όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα που έμενε στις Σέρρες

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα

Εγγονός έσωσε τον 71χρονο παππού του όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα που έμενε στις Σέρρες
Ένας 71χρονος που διέμενε στο διαμέρισμα κινδύνεψε να καεί αλλά ο εγγονός -23 ετών- που αντιλήφθηκε τη φωτιά πρόλαβε να τον βγάλει έξω, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα και δύο βοηθητικά από την ΠΥ Σερρών που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Ο 71χρονος με εγκαύματα στο χέρι και στο πόδι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. 

Το δωμάτιο του κάηκε ολοσχερώς, ενώ προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Π.Υ. Σερρών.

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