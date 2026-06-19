Με δεκάδες συμμετοχές η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Από νωρίς το απόγευμα δεκάδες άτομα που συμμετέχουν στην ποδηλατοπορεία συγκεντρώθηκαν στο πάρκο της ΧΑΝΘ και συμμετείχαν σε διάφορα δρώμενα, όπως bodypainting και στις 20.00 ξεκίνησε η πορεία που κινείται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.«Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα STOP στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρύπανση και τη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το Ποδήλατο, Περιβάλλον, Ελεύθερο Σώμα. Ελάτε όσο γυμν* τολμάτε, ελεύθερη συμμετοχή, με ποδήλατα, ρόλερς και άλλα μη-μηχανοκίνητα», αναφέρουν οι διοργανωτές.«Είναι μια γιορτή διεκδίκησης για την προώθηση, του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και της ήπιας κινητικότητας, ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρύπανσης που δημιουργεί. Για την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, τον λιγνίτη και τις μη ήπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την οικολογία, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την επανασύνδεση με τη φύση, την αποανάπτυξη, την ειρήνη & τη μη-βία, τα δικαιώματα ανθρώπινων και-μη ζώων, την ελευθερία του σώματος, της έκφρασης και της σεξουαλικότητας, την ισότητα και την διαφορετικότητα, την απενοχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος, χωρίς διακρίσεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του «Gymnosophy φυσιολατρία».