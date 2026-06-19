Άνδρας βγήκε ολόγυμνος στο κέντρο της Λάρισας και παρενοχλούσε περαστικούς
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας βγήκε ολόγυμνος στο κέντρο της Λάρισας και παρενοχλούσε περαστικούς

Περαστικοί ενημέρωσαν τις Αρχές, με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ και περιπολικό να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στην προσαγωγή του άνδρα

Άνδρας βγήκε ολόγυμνος στο κέντρο της Λάρισας και παρενοχλούσε περαστικούς
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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, όταν ένας νεαρός άνδρας περίπου 26 ετών εντοπίστηκε ολόγυμνος στην οδό Αυξεντίου, κοντά στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, προκαλώντας την έκπληξη και την ανησυχία περαστικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άνδρας φέρεται να προχωρούσε σε άσεμνες ενέργειες και να παρενοχλούσε διερχόμενους πολίτες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ μετά από ενημέρωση των περαστικών, καθώς και περιπολικό.

Οι αστυνομικοί, αφού τον κάλυψαν με ένα σεντόνι για να απομακρυνθεί από το σημείο, προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για την κατάσταση του άνδρα.

Άνδρας βγήκε ολόγυμνος στο κέντρο της Λάρισας και παρενοχλούσε περαστικούς
Άνδρας βγήκε ολόγυμνος στο κέντρο της Λάρισας και παρενοχλούσε περαστικούς
9 ΣΧΟΛΙΑ

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