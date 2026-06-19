Συνελήφθη ξανά 56χρονος από την Αχαΐα μόλις 7 ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, απείλησε να σκοτώσει την οικογένειά του
ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα Αποφυλάκιση Φυλακή

Συνελήφθη ξανά 56χρονος από την Αχαΐα μόλις 7 ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, απείλησε να σκοτώσει την οικογένειά του

Kατά το σύντομο διάστημα που παρέμεινε ελεύθερος, είχε επίσης εντοπιστεί να οδηγεί όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθη ξανά 56χρονος από την Αχαΐα μόλις 7 ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, απείλησε να σκοτώσει την οικογένειά του
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Μόλις επτά ημέρες ελευθερίας πρόλαβε να… απολαύσει ένας 56χρονος κάτοικος της Πλατανόβρυσης του Δήμου Ερυμάνθου, ο οποίος επέστρεψε στη φυλακή μετά τη σύλληψή του για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί κατά την αποφυλάκισή του.

Όπως αποκαλύπτει το tempo24 ο άνδρας είχε οδηγηθεί στη φυλακή πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας κακουργηματικού χαρακτήρα και άλλων αδικημάτων κατά συρροή. Στις 12 Ιουνίου αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών φέρεται να απείλησε εκ νέου τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, λέγοντας ότι θα τους σκοτώσει.

Οι νέες καταγγελίες κινητοποίησαν άμεσα τις Αρχές και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για παραβίαση των περιοριστικών όρων και για τα αδικήματα που αποδίδονται στις πρόσφατες πράξεις του.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι για την επιστροφή του στη φυλακή, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εκ νέου σε σωφρονιστικό κατάστημα λίγες μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά το σύντομο χρονικό διάστημα που παρέμεινε ελεύθερος, είχε επίσης εντοπιστεί να οδηγεί όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ.
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