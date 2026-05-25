Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Παράταση έως τον Σεπτέμβριο για τις αιτήσεις της δράσης «e-Astypalea»
Παράταση έως τον Σεπτέμβριο για τις αιτήσεις της δράσης «e-Astypalea»
Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-astypalea.gov.gr, με χρήση των κωδικών taxisnet
Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης «e-Astypalea».
Πλέον, η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2026 και η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης (καταβολή των ενισχύσεων) η 30η Σεπτεμβρίου 2027. Αιτήματα καταβολής της ενίσχυσης θα γίνονται αποδεκτά έως τις 30 Απριλίου 2027.
Το πρόγραμμα «e-Astypalea» επιδοτεί την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού. Παράλληλα, επιδοτεί και την προαιρετική απόσυρση των παλαιών οχημάτων, με εξαίρεση τα ταξί για τα οποία είναι υποχρεωτική.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-astypalea.gov.gr, με χρήση των κωδικών taxisnet, ενώ ήδη λειτουργεί σχετικό help desk για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
Η δράση «e-Astypalea» είναι μέρος του εμβληματικού έργου «Αστυπάλαια-έξυπνο και αειφόρο νησί» που έχει ως στόχο να καταστεί η Αστυπάλαια πρότυπο νησί για την κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα.
Πλέον, η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2026 και η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης (καταβολή των ενισχύσεων) η 30η Σεπτεμβρίου 2027. Αιτήματα καταβολής της ενίσχυσης θα γίνονται αποδεκτά έως τις 30 Απριλίου 2027.
Το πρόγραμμα «e-Astypalea» επιδοτεί την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού. Παράλληλα, επιδοτεί και την προαιρετική απόσυρση των παλαιών οχημάτων, με εξαίρεση τα ταξί για τα οποία είναι υποχρεωτική.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-astypalea.gov.gr, με χρήση των κωδικών taxisnet, ενώ ήδη λειτουργεί σχετικό help desk για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.
Η δράση «e-Astypalea» είναι μέρος του εμβληματικού έργου «Αστυπάλαια-έξυπνο και αειφόρο νησί» που έχει ως στόχο να καταστεί η Αστυπάλαια πρότυπο νησί για την κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα