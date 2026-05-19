Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς για διακίνηση κοκαΐνης στην Κέρκυρα
Συνελήφθησαν στην Κέρκυρα τρεις νεαροί για διακίνηση ναρκωτικών. Πρόκειται για έναν 20χρονο, έναν 21χρονο και έναν 23χρονο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε κοκαΐνη.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που αφορούσαν τη μεταφορά ναρκωτικών, οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 230 γραμμαρίων. Επιπλέον, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της ναρκωτικής ουσίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

