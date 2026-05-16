Συνελήφθη 29χρονος στην Κω που καλλιεργούσε 78 δενδρύλλια κάνναβης για λογαριασμό άλλου
Συνελήφθη 29χρονος στην Κω που καλλιεργούσε 78 δενδρύλλια κάνναβης για λογαριασμό άλλου
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς αλλοδαπός καλλιεργούσε τα φυτά κατ’ εντολή 35χρονου που αναζητείται - Βρέθηκαν σχεδόν 7 κιλά χασίς
Στη σύλληψη ενός 29χρονου αλλοδαπού στην Κω προχώρησαν οι αρχές ασφαλείας του νησιού, καθώς σε έρευνα που πραγματοποίησαν εντόπισαν να καλλιεργεί 78 δενδρύλλια κάνναβης. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι 35χρονου και βρέθηκαν, επίσης, 6 κιλά και 794 γραμμάρια χασίς.
Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του 29χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή-καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση. Επίσης, η δικογραφία περιλαμβάνει και 35χρονο ημεδαπό, κατηγορούμενο για κατοχή, καλλιέργεια και αποθήκευση δενδρυλλίων κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση, ο οποίος αναζητείται. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 29χρονος καλλιεργούσε, στο αγρόκτημα όπου εργαζόταν, τα φυτά κάνναβης κατ' εντολή του 35χρονου.
Από την έρευνα βρέθηκαν 78 δενδρύλλια κάνναβης σε φάση ανάπτυξης, 3.130 ευρώ και κινητό τηλέφωνο στην κατοχή του 29χρονου, ενώ στο σπίτι του 35χρονου βρέθηκαν 6 κιλά και 794 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του 29χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή-καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση. Επίσης, η δικογραφία περιλαμβάνει και 35χρονο ημεδαπό, κατηγορούμενο για κατοχή, καλλιέργεια και αποθήκευση δενδρυλλίων κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση, ο οποίος αναζητείται. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 29χρονος καλλιεργούσε, στο αγρόκτημα όπου εργαζόταν, τα φυτά κάνναβης κατ' εντολή του 35χρονου.
Από την έρευνα βρέθηκαν 78 δενδρύλλια κάνναβης σε φάση ανάπτυξης, 3.130 ευρώ και κινητό τηλέφωνο στην κατοχή του 29χρονου, ενώ στο σπίτι του 35χρονου βρέθηκαν 6 κιλά και 794 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα