Η στιγμή που ο 58χρονος μπαίνει στο μπαρ στην Καλλιθέα και ανοίγει πυρ κατά της 43χρονης, δείτε βίντεο
Ο άνδρας μπήκε στο μπαρ αναζητώντας το θύμα του ενώ όταν εντόπισε την 43χρονη, την πλησίασε σχεδόν σε απόσταση αναπνοής και άνοιξε πυρ εναντίον της
Την στιγμή που ο 58χρονος άνδρας μπήκε στο μπαρ της Καλλιθέας και άνοιξε πυρ κατά της 43χρονης γυναίκας το βράδυ της Κυριακής, έχει καταγράψει βίντεο ντοκουμέντο.
Στο πλάνα που προβλήθηκαν στο Live News, φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει στο μπαρ και να αναζητά το θύμα του. Όταν εντοπίζει την 43χρονη, την πλησιάζει σχεδόν σε απόσταση αναπνοής και πυροβολεί δύο φορές.
Κάποιοι από τους θαμώνες που βρίσκονται κοντά και βλέπουν τι έχει συμβεί, απομακρύνονται από το σημείο ενώ η 43χρονη βγαίνει έξω από το μαγαζί ώστε να αναζητήσει βοήθεια.
Αξιοσημείωτο είναι πως η μουσική δεν έχει σταματήσει και οι περισσότεροι πελάτες συνεχίζουν να πίνουν το ποτό τους και να διασκεδάζουν ατάραχοι, μη έχοντας αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
Στα περίπου δυόμιση λεπτά που ακολουθούν, ο 58χρονος αρχίζει να περιφέρεται μέσα στο μπαρ ατάραχος ενώ κρατά το ούζι στο χέρι του.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, κάποιος θαμώνας τον πλησιάζει και του μιλάει χωρίς όμως να γίνεται αντιληπτό τι του λέει.
Αφού πέρασαν δύο λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, ο 58χρονος πυροβολεί άλλες δύο φορές στο ταβάνι του καταστήματος και τότε σταμάτησε η μουσική ενώ φαίνεται να αντιλαμβάνονται όλοι τι συμβαίνει.
«Έχω τα προβλήματα μου! Κατάλαβες;» ακούγεται να λέει ο 58χρονος μόλις η μουσική σταματάει.
Ο 58χρονος απολογήθηκε για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Τα κακουργήματα αφορούν στα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, ενώ τα πλημμελήματα κατά βάση σε οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πήγαινε συχνά καθώς ήταν το στέκι του. Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση.
Προφυλακιστέος ο 58χρονοςΣτη φυλακή οδηγήθηκε μετά τη χθεσινή απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 58χρονος «πιστολέρο», ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε «πυρ» με ούζι κατά θαμώνων νυχτερινού μαγαζιού στη Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.
