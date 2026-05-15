Ολοκληρώθηκε η άσκηση «Καταιγίς 26» του Πολεμικού Ναυτικού, δείτε φωτογραφίες
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου

Η εθνική άσκηση «Καταιγίς 26» του Πολεμικού Ναυτικού, διεξήχθη από την Παρασκευή 8 έως και σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στην άσκηση συμμετείχαν μονάδες των διοικήσεων, φρεγατών, ταχέων σκαφών, υποβρυχίων, αμφιβίων δυνάμεων, ναρκοπολέμου, πλοίων επιτήρησης, καθώς και ελικόπτερα της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού. Επίσης, συμμετείχαν προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, καθώς και προσωπικό και μέσα του ΓΕΕΘΑ, του Στρατού Ξηράς, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και τη περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.


Δείτε φωτογραφίες από την άσκηση

