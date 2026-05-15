Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Τέλος μαθημάτων σήμερα στα Λύκεια και έναρξη εξετάσεων από τη Δευτέρα 18 Μαϊου
Τέλος μαθημάτων σήμερα στα Λύκεια και έναρξη εξετάσεων από τη Δευτέρα 18 Μαϊου
Ακολουθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ' λυκείου
Ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, η σχολική χρονιά ως προς τη διδασκαλία στα Λύκεια της χώρας, καθώς οι μαθητές περνούν πλέον στην τελική φάση των ενδοσχολικών εξετάσεων για το σχολικό έτος 2025-2026.
Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις δύο τάξεις αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου.
Παράλληλα, την ίδια ημέρα αρχίζουν και οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τόσο στα Γενικά όσο και στα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Η συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου, ενώ οι βαθμολογίες των τελειόφοιτων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 27 Μαΐου.
Οι εξετάσεις σε όλες τις τάξεις των Λυκείων θα πραγματοποιηθούν, όπως προβλέπεται, με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων. Τα θέματα των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων αντλούνται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης από την ειδική πλατφόρμα, στην οποία κάθε σχολική μονάδα οφείλει να έχει αναρτήσει το πρόγραμμα εξετάσεων λίγες ημέρες πριν από την έναρξή τους. Επιπλέον, διαθέσιμη στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς είναι η εξεταστέα ύλη για όλες τις τάξεις των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και άλλων τύπων Λυκείων, καθώς και χιλιάδες θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων, που καλύπτουν συνολικά 125 μαθήματα.
Η διαδικασία προβλέπει ότι την ημέρα κάθε εξέτασης ο διευθυντής του σχολείου και οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί προχωρούν στην κλήρωση των θεμάτων από την πλατφόρμα, έως δύο ώρες πριν από την εξέταση, ενώ για ορισμένα μαθήματα —όπως η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία και τα Αγγλικά— η κλήρωση γίνεται έως και τρεις ώρες νωρίτερα.
Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων, όπως αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω ασθένειας μαθητών ή τεχνικά προβλήματα κατά την ηλεκτρονική κλήρωση των θεμάτων, το υπουργείο Παιδείας, έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες.
Υπενθυμίζεται, ότι για τους υποψήφιους της γ’ Λυκείου, οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαϊου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαϊου για τα ΕΠΑΛ.
Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις δύο τάξεις αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου.
Παράλληλα, την ίδια ημέρα αρχίζουν και οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τόσο στα Γενικά όσο και στα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Η συγκεκριμένη εξεταστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαΐου, ενώ οι βαθμολογίες των τελειόφοιτων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 27 Μαΐου.
Οι εξετάσεις σε όλες τις τάξεις των Λυκείων θα πραγματοποιηθούν, όπως προβλέπεται, με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων. Τα θέματα των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων αντλούνται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης από την ειδική πλατφόρμα, στην οποία κάθε σχολική μονάδα οφείλει να έχει αναρτήσει το πρόγραμμα εξετάσεων λίγες ημέρες πριν από την έναρξή τους. Επιπλέον, διαθέσιμη στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς είναι η εξεταστέα ύλη για όλες τις τάξεις των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και άλλων τύπων Λυκείων, καθώς και χιλιάδες θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων, που καλύπτουν συνολικά 125 μαθήματα.
Σχετικά με τη διαδικασία
Η διαδικασία προβλέπει ότι την ημέρα κάθε εξέτασης ο διευθυντής του σχολείου και οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί προχωρούν στην κλήρωση των θεμάτων από την πλατφόρμα, έως δύο ώρες πριν από την εξέταση, ενώ για ορισμένα μαθήματα —όπως η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία και τα Αγγλικά— η κλήρωση γίνεται έως και τρεις ώρες νωρίτερα.
Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων, όπως αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω ασθένειας μαθητών ή τεχνικά προβλήματα κατά την ηλεκτρονική κλήρωση των θεμάτων, το υπουργείο Παιδείας, έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες.
Υπενθυμίζεται, ότι για τους υποψήφιους της γ’ Λυκείου, οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαϊου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαϊου για τα ΕΠΑΛ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα