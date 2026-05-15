Συνελήφθη 63χρονος που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στα Χανιά, του επιβλήθηκε πρόστιμο
Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Μαΐου στην περιοχή του Παλαιού Λιμανιού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14:20, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 63χρονος πραγματοποιούσε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών κοντά σε οικοπεδικό χώρο, εντός του αστικού ιστού του Δήμου Χανίων, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιχειρούσε να καθαρίσει έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση κοντά σε κατοικία, όταν η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχό του.
Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ δεν καταγράφηκαν υλικές ζημιές από το συμβάν.
Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρησμό από αμέλεια με κοινό κίνδυνο. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 937,50 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα πυροσβεστική νομοθεσία.
