Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Άνοδος στις βάσεις των Προτύπων Σχολείων, έως και 17 μονάδες πάνω σε σχέση με πέρυσι
Άνοδος στις βάσεις των Προτύπων Σχολείων, έως και 17 μονάδες πάνω σε σχέση με πέρυσι
Σχεδόν 1 προς 5 η αναλογία υποψηφίων και διαθέσιμων θέσεων
Σημαντική άνοδο καταγράφουν φέτος οι βάσεις εισαγωγής σε αρκετά Πρότυπα Σχολεία της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εντεινόμενη ζήτηση των οικογενειών για φοίτηση σε σχολικές μονάδες υψηλών ακαδημαϊκών απαιτήσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το σχολικό έτος 2026-2027 δείχνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι απαιτούμενες επιδόσεις αυξήθηκαν θεαματικά, με ορισμένα σχολεία να εμφανίζουν άνοδο έως και 17 μονάδων σε σχέση με πέρυσι.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις φετινές εξετάσεις συμμετείχαν 8.106 υποψήφιοι για 1.809 διαθέσιμες θέσεις σε Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 4,5 υποψηφίους για κάθε θέση. Η μάχη για την εισαγωγή στα Πρότυπα γίνεται χρόνο με τον χρόνο πιο απαιτητική, όπως αποτυπώνουν τα φετινά δεδομένα, καθώς ολοένα και περισσότεροι μαθητές συμμετέχουν στις δοκιμασίες δεξιοτήτων, διεκδικώντας περιορισμένο αριθμό θέσεων.
Παράλληλα, ανοδική πορεία εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα σχολεία της Αττικής, όπου η ζήτηση παραμένει παραδοσιακά υψηλή. Αξίζει να αναφερθούν οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου, όπου η βάση από 69 πήγε στις 76 μονάδες (+7), στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με τη βάση να ανεβαίνει από 76 σε 80 (+4), στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, από 77 σε 82 (+5) όπως και στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων, από 80 σε 83 (+3).
Σαφώς δυσκολότερη η φετινή εισαγωγή στα Πρότυπα σε σύγκριση με το 2025
Σε σχέση με το σχολικό έτος 2025-2026, οι φετινές βάσεις είναι στην πλειονότητά τους υψηλότερες ενώ περισσότεροι ήταν και οι υποψήφιοι.
Ειδικότερα, αν και φέτος για πρώτη φορά οι αιτήσεις για τα Πρότυπα Σχολεία έσπασαν το ‘φράγμα’ των 10.000 - ενδεικτικό της διαρκώς αυξανόμενης απήχησης του θεσμού - η αύξηση των θέσεων δεν αποσυμπίεσε τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, αν και προστέθηκαν νέες θέσεις, οι αιτήσεις αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζουν ουσιαστική αποκλιμάκωση οι βάσεις – αυτό εξηγεί γιατί σε αρκετά σχολεία οι βάσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα ή σημείωσαν μικρή άνοδο.
Πέρυσι, οι αυξομειώσεις ήταν πιο ήπιες και περιορίζονταν σε λίγες μονάδες στις περισσότερες σχολικές μονάδες, της τάξης των 1-3 μονάδων. Το 2026, αντίθετα, η άνοδος εμφανίζεται πιο εκτεταμένη και σε αρκετές περιπτώσεις διψήφια, γεγονός που ‘δείχνει’ αφενός στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών, αφετέρου στην αυξημένη επιλεκτικότητα λόγω μεγαλύτερου ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με αναλυτές από την εκπαιδευτική κοινότητα, η αυξανόμενη προτίμηση των οικογενειών προς τα Πρότυπα Σχολεία αποδεικνύει ότι τα θεωρούν πλέον ασφαλή «μονοπάτια αριστείας» καθώς εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε δημόσια εκπαίδευση υψηλών επιδόσεων, που θα προσφέρει ισχυρότερη ακαδημαϊκή βάση για τη μετέπειτα πορεία των παιδιών προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Για τους λόγους αυτούς, η διαδικασία επιλογής μέσω ενιαίας δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων έχει καταστήσει τις εισαγωγικές εξετάσεις ένα από τα πρώτα ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά «τεστ» που αντιμετωπίζουν μαθητές ήδη από την τελευταία τάξη του Δημοτικού ή του Γυμνασίου. Δεν είναι τυχαίο, που για την εξασφάλιση της ‘πολυπόθητης’ θέσης σε ένα Πρότυπο Σχολείο, για πολλούς είναι ‘μονόδρομος’ η προσφυγή σε προετοιμασία μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων ή εξειδικευμένων προγραμμάτων για τις εξετάσεις των Πρότυπων.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι από τη φετινή εικόνα των εξετάσεων, προκύπτει ξεκάθαρα πως ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον στα παραδοσιακά «ισχυρά» σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά εξαπλώνεται σε πανελλαδικό επίπεδο.
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις Προτύπων Γυμνασίων 2026-27
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις Προτύπων Λυκείων 2026-27
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις φετινές εξετάσεις συμμετείχαν 8.106 υποψήφιοι για 1.809 διαθέσιμες θέσεις σε Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 4,5 υποψηφίους για κάθε θέση. Η μάχη για την εισαγωγή στα Πρότυπα γίνεται χρόνο με τον χρόνο πιο απαιτητική, όπως αποτυπώνουν τα φετινά δεδομένα, καθώς ολοένα και περισσότεροι μαθητές συμμετέχουν στις δοκιμασίες δεξιοτήτων, διεκδικώντας περιορισμένο αριθμό θέσεων.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις βάσειςΠιο αισθητή μεταβολή εντοπίζεται σε σχολεία της περιφέρειας, όπου οι βάσεις αυξήθηκαν αισθητά μέσα σε μόλις ένα έτος. Ενδεικτικά, στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης η βάση εισαγωγής σχεδόν διπλασιάστηκε, από 17 μονάδες το προηγούμενο σχολικό έτος σε 34 φέτος, στοιχείο που αναδεικνύει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος και εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
Παράλληλα, ανοδική πορεία εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα σχολεία της Αττικής, όπου η ζήτηση παραμένει παραδοσιακά υψηλή. Αξίζει να αναφερθούν οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στο 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου, όπου η βάση από 69 πήγε στις 76 μονάδες (+7), στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με τη βάση να ανεβαίνει από 76 σε 80 (+4), στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, από 77 σε 82 (+5) όπως και στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων, από 80 σε 83 (+3).
Σαφώς δυσκολότερη η φετινή εισαγωγή στα Πρότυπα σε σύγκριση με το 2025
Σε σχέση με το σχολικό έτος 2025-2026, οι φετινές βάσεις είναι στην πλειονότητά τους υψηλότερες ενώ περισσότεροι ήταν και οι υποψήφιοι.
Ειδικότερα, αν και φέτος για πρώτη φορά οι αιτήσεις για τα Πρότυπα Σχολεία έσπασαν το ‘φράγμα’ των 10.000 - ενδεικτικό της διαρκώς αυξανόμενης απήχησης του θεσμού - η αύξηση των θέσεων δεν αποσυμπίεσε τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, αν και προστέθηκαν νέες θέσεις, οι αιτήσεις αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζουν ουσιαστική αποκλιμάκωση οι βάσεις – αυτό εξηγεί γιατί σε αρκετά σχολεία οι βάσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα ή σημείωσαν μικρή άνοδο.
Πέρυσι, οι αυξομειώσεις ήταν πιο ήπιες και περιορίζονταν σε λίγες μονάδες στις περισσότερες σχολικές μονάδες, της τάξης των 1-3 μονάδων. Το 2026, αντίθετα, η άνοδος εμφανίζεται πιο εκτεταμένη και σε αρκετές περιπτώσεις διψήφια, γεγονός που ‘δείχνει’ αφενός στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών, αφετέρου στην αυξημένη επιλεκτικότητα λόγω μεγαλύτερου ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με αναλυτές από την εκπαιδευτική κοινότητα, η αυξανόμενη προτίμηση των οικογενειών προς τα Πρότυπα Σχολεία αποδεικνύει ότι τα θεωρούν πλέον ασφαλή «μονοπάτια αριστείας» καθώς εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε δημόσια εκπαίδευση υψηλών επιδόσεων, που θα προσφέρει ισχυρότερη ακαδημαϊκή βάση για τη μετέπειτα πορεία των παιδιών προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Για τους λόγους αυτούς, η διαδικασία επιλογής μέσω ενιαίας δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων έχει καταστήσει τις εισαγωγικές εξετάσεις ένα από τα πρώτα ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά «τεστ» που αντιμετωπίζουν μαθητές ήδη από την τελευταία τάξη του Δημοτικού ή του Γυμνασίου. Δεν είναι τυχαίο, που για την εξασφάλιση της ‘πολυπόθητης’ θέσης σε ένα Πρότυπο Σχολείο, για πολλούς είναι ‘μονόδρομος’ η προσφυγή σε προετοιμασία μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων ή εξειδικευμένων προγραμμάτων για τις εξετάσεις των Πρότυπων.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι από τη φετινή εικόνα των εξετάσεων, προκύπτει ξεκάθαρα πως ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον στα παραδοσιακά «ισχυρά» σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά εξαπλώνεται σε πανελλαδικό επίπεδο.
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις Προτύπων Γυμνασίων 2026-27
Δείτε ΕΔΩ τις βάσεις Προτύπων Λυκείων 2026-27
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα