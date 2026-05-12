Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Ρόδος: Ανήλικοι έκλεψαν πορτοφόλι, αφαίρεσαν πιστωτική κάρτα και έκαναν αγορές σε καταστήματα
Ρόδος: Ανήλικοι έκλεψαν πορτοφόλι, αφαίρεσαν πιστωτική κάρτα και έκαναν αγορές σε καταστήματα
11 και 16 ετών οι δράστες - Έκαναν 6 συνολικά αγορές από καταστήματα του νησιού
Δικογραφία σε βάρος δύο ανηλίκων, ηλικίας 11 και 16 ετών, σχημάτισαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν οι δράστες κλοπής ενός πορτοφολιού από γυναίκα.
Οι δύο δράστες, αφού αφαίρεσαν όλο το χρηματικό ποσό που περιείχε το πορτοφόλι, στη συνέχεια έκαναν 6 συνολικά αγορές από καταστήματα του νησιού, χρεώνοντας με αντίστοιχο ποσό τον λογαριασμό της γυναίκας η οποία δεν είχε προλάβει να ειδοποιήσει την τράπεζα για να μπλοκάρει την πιστωτική κάρτα.
Η έρευνα των αστυνομικών τους οδήγησε στα ίχνη των δύο ανήλικων δραστών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι δύο δράστες, αφού αφαίρεσαν όλο το χρηματικό ποσό που περιείχε το πορτοφόλι, στη συνέχεια έκαναν 6 συνολικά αγορές από καταστήματα του νησιού, χρεώνοντας με αντίστοιχο ποσό τον λογαριασμό της γυναίκας η οποία δεν είχε προλάβει να ειδοποιήσει την τράπεζα για να μπλοκάρει την πιστωτική κάρτα.
Η έρευνα των αστυνομικών τους οδήγησε στα ίχνη των δύο ανήλικων δραστών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα