Σήμερα η απολογία του 30χρονου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών
Η 28χρονη νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο - Παρουσιάζει από την πρώτη στιγμή περιτραυματική αμνησία
Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο ΠΑΓΝΗ μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Παντάνασσα του Δήμου Μαλεβιζίου.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών βρέθηκε αιμόφυρτη στον δρόμο, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σε βάρος του 30χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, με τον ίδιο να λέει πως ήταν χαλασμένη η πόρτα του συνοδηγού και πως η σύζυγός του κατά λάθος έπεσε έξω και τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η 28χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.
Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κρίνεται, ωστόσο, ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή της και ότι θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά».
Ωστόσο, όπως εξήγησε, η ασθενής παρουσίασε από την πρώτη στιγμή περιτραυματική αμνησία: «Όταν έφτασε είχε μια περιτραυματική αμνησία, δηλαδή δε θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί», συμπληρώνοντας ότι η νεαρή γυναίκα δεν ανέφερε κάτι για ατύχημα. Η αδυναμία της να περιγράψει τα γεγονότα, πάντως, καθιστά την κατάθεσή της μια διαδικασία κομβικής σημασίας, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
