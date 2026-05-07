Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον 22χρονο που έτρεχε με 162χλμ στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
ΕΛΛΑΔΑ
Υψηλή ταχύτητα Θεσσαλονίκη

Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον 22χρονο που έτρεχε με 162χλμ στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

Του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα έξι μηνών

Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον 22χρονο που έτρεχε με 162χλμ στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
Στράτος Λούβαρης
14 ΣΧΟΛΙΑ
Καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που κινούνταν με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπτό όριο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με το δικαστήριο να αποφασίζει η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Επιπλέον, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Ο 22χρονος συνελήφθη τις βραδινές ώρες της Τετάρτης στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, καθώς οδηγούσε με ταχύτητα 162 χλμ./ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 70 χλμ./ώρα, ενώ παράλληλα προέβαινε σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Στην απολογία του ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι εκείνη την ώρα επέστρεφε από την εργασία του, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του πατέρα του.
Στράτος Λούβαρης
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης