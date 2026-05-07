Τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον 22χρονο που έτρεχε με 162χλμ στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
Καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που κινούνταν με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπτό όριο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.
Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για επικίνδυνη οδήγηση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με το δικαστήριο να αποφασίζει η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Επιπλέον, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
Ο 22χρονος συνελήφθη τις βραδινές ώρες της Τετάρτης στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, καθώς οδηγούσε με ταχύτητα 162 χλμ./ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 70 χλμ./ώρα, ενώ παράλληλα προέβαινε σε επικίνδυνους ελιγμούς.
Στην απολογία του ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι εκείνη την ώρα επέστρεφε από την εργασία του, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του πατέρα του.
