Συνελήφθη 22χρονος στη Θεσσαλονίκη που έτρεχε με 162 χλμ στην εθνική οδό
Το ανώτατο όριο ταχύτητας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης είναι τα 70 χλμ - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του
Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί χθες (6/5) βράδυ στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Εδέσσης για επικίνδυνη οδήγηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διότι οδηγούσε το ΙΧ του κινούμενος με ταχύτητα 162 χλμ/ώρα την ώρα που το νόμιμο όριο ήταν τα 70 χλμ ώρα.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
