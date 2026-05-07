Σκόνη, λασποβροχές και ακολουθούν υψηλές θερμοκρασίες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Στους 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική - Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες
Με τους ανέμους να στρέφονται σε νοτιάδες ανοίγει ο δρόμος μεταφοράς σκόνης και ζέστης από την Αφρική, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr. Επίσης, όπως αναφέρει, το επόμενο διήμερο δεν θα λείψουν οι λασποβροχές.
Πιο αναλυτικά :
Για σήμερα Πέμπτη (7/5) περιμένουμε συννεφιές οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν λίγες βροχές στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Επίσης ευνοείται και η μεταφόρα σαχαριανής σκόνης με ήπιες συγκεντρώσεις στα δυτικά και νότια.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα πέσουν κατώ από 16-17 βαθμούς στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι και νοτιοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.
-Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς.
-Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες βροχές το μεσημέρι. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.
Το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρεςΤην Παρασκευή και λιγότερο το Σάββατο δυναμώνουν οι νοτιάδες, ευνοείται η μεταφορά περισσότερης αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια Ελλάδα και θα εκδηλωθούν λασποβροχές στα κεντρικά και βόρεια. Επίσης στα δυτικά και βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από την Κυριακή με τη σκόνη παρούσα, ο υδράργυρος θα σημειωσει νέα άνοδο. Στις αρχές της νεα εβδομάδας θα ξεπεράσουμε και τους 31-32 βαθμούς.
