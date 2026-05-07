Η Anytime σε τροχιά πλήρους εμπορικής ανάπτυξης στη Ρουμανία
Η νέα φάση ανάπτυξης στη ρουμανική αγορά υποστηρίζεται από επενδυτικό πρόγραμμα που προσεγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.
Sponsored Content
Λίγους μήνες μετά την είσοδό της στη ρουμανική αγορά, η Anytime περνά στο επόμενο στάδιο, ενεργοποιώντας πλήρως την εμπορική της παρουσία στη χώρα. Το λανσάρισμα στο Βουκουρέστι, στις 29 Απριλίου, μέσα από ένα phygital event με παλμό και έντονη ενέργεια, έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη της Interamerican και της Achmea, η τοπική ομάδα και συνεργάτες από τη ρουμανική αγορά, καθώς και δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Το «παρών» έδωσε σύσσωμη η διοικητική ομάδα του Ομίλου Interamerican –ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Καντώρος, ο Chief Operations Officer Πάνος Κούβαλης, η Chief Commercial Officer Linda Nieuwenhuizen και ο Chief Financial Officer René Scholten– αναδεικνύοντας τη σημασία της στρατηγικής επέκτασης στην περιοχή.
Μια αγορά με δυναμική και ένα success story που εξάγεται
Με περισσότερους από 600.000 ασφαλισμένους σε τρεις αγορές, η Anytime έχει εξελιχθεί από ένα ελληνικό success story σε ένα digital-first brand με περιφερειακό αποτύπωμα.
Η Ρουμανία είναι μια αγορά με σημαντική δυναμική: περίπου 19 εκατομμύρια κάτοικοι και 8 εκατομμύρια οχήματα, με την online ασφάλιση να παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν περιθώρια για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου που βασίζεται στην απλότητα, την ταχύτητα και την ψηφιακή εμπειρία.
Σε αυτό το περιβάλλον, η παρουσία της Anytime στη Ρουμανία ενισχύει τον περιφερειακό ρόλο της Interamerican τοποθετώντας την ως πυλώνα ανάπτυξης της Achmea στην ευρύτερη περιοχή.
«Περνάμε πλέον σε μια νέα φάση»
Τον τόνο αυτής της μετάβασης έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, Γιάννης Καντώρος, επισημαίνοντας τη σημασία της ρουμανικής αγοράς για τα επόμενα βήματα του Ομίλου. «Η Ρουμανία αποτελεί στρατηγική αγορά για εμάς, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της ασφάλισης. Μετά τον πρώτο χρόνο παρουσίας και προσαρμογής μας στην αγορά, περνάμε πλέον σε μια νέα φάση, με επίκεντρο την ενίσχυση της εμπορικής μας δραστηριότητας. Θα αξιοποιήσουμε τη διεθνή μας εμπειρία, προσαρμόζοντας τις λύσεις της Anytime στις ανάγκες της ρουμανικής αγοράς και συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της».
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντώνης Τσακνάκης, Country Lead της Anytime Ρουμανίας, υπογράμμισε: «Φέρνουμε μια νέα προσέγγιση στην αγορά της Ρουμανίας, όπου η ασφάλιση γίνεται απλή, άμεσα προσβάσιμη και έχει ουσιαστική αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Ο πρώτος χρόνος μας στη χώρα ήταν μια περίοδος προσαρμογής, κατά την οποία διαμορφώσαμε και βελτιώσαμε το μοντέλο μας. Πλέον, περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της πλήρους εμπορικής δραστηριοποίησης με στόχο να αναπτυχθούμε με συνέπεια και να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο, μακροπρόθεσμο συνεργάτη για τους πελάτες στη Ρουμανία, μέσα από απλότητα, διαφάνεια και ουσιαστική υποστήριξη».
Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή βασίζεται στη συλλογική δουλειά των ομάδων και των συνεργατών, ενώ το one-minute quote αποτελεί ένα απλό, καθημερινό παράδειγμα του πώς η στρατηγική μεταφράζεται σε εμπειρία για τον πελάτη.
Το πλάνο ανάπτυξης στη Ρουμανία
Η νέα φάση ανάπτυξης στη ρουμανική αγορά υποστηρίζεται από επενδυτικό πρόγραμμα που προσεγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Η Anytime περνά πλέον σε φάση επιτάχυνσης, με έμφαση στην ενίσχυση των πωλήσεων, την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand στη ρουμανική αγορά και τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της πέρα από την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων (MTPL), με την εισαγωγή προϊόντων μικτής ασφάλισης (CASCO) και επιπλέον ασφαλιστικών λύσεων.
Παράλληλα, επενδύει σε ψηφιακές δυνατότητες, δεδομένα και αυτοματισμούς, ενισχύοντας την εμπειρία του πελάτη με ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως η 24/7 emergency assistance, που εξασφαλίζει άμεση υποστήριξη στον δρόμο σε όλη τη Ρουμανία, σε συνεργασία με την A24 Assistance και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της.
Η πρώτη καμπάνια και το μήνυμα που στέλνει
Την ίδια στιγμή, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η νέα τηλεοπτική καμπάνια της Anytime Ρουμανίας, που βρίσκεται ήδη στον «αέρα». Στο επίκεντρο το σποτ «The Car Wash», που πατάει σε καθημερινές στιγμές και βγάζει με χιούμορ όσα συνήθως δεν λέγονται.
Με πρωταγωνιστές ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο ζευγάρι της ρουμανικής αγοράς, η καμπάνια ενισχύει τον σύγχρονο, digital-first χαρακτήρα του brand και στέλνει ένα σαφές μήνυμα: χωρίς «ψιλά γράμματα» και απρόοπτα, με προσφορά ασφάλισης σε μόλις ένα λεπτό.
Ένα brand που ήρθε για να μείνει
Τον τελευταίο χρόνο, η Anytime έκανε το πρώτο της βήμα στη ρουμανική αγορά, χτίζοντας τις βάσεις και προσαρμόζοντας το μοντέλο της στα δεδομένα της χώρας. Η εκδήλωση στο Βουκουρέστι σηματοδότησε τη μετάβαση στη νέα φάση ανάπτυξης, κλείνοντας τον πρώτο κύκλο και ανοίγοντας τον επόμενο.
Πλέον, η συνέχεια γράφεται στην αγορά, με ισχυρή εμπορική παρουσία και ξεκάθαρη κατεύθυνση για τα επόμενα βήματα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
