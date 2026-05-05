Από αυτή την τρύπα στον τοίχο μπήκαν οι διαρρήκτες στο μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες
Από αυτή την τρύπα στον τοίχο μπήκαν οι διαρρήκτες στο μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες
«Μας είχαν κλέψει και πριν από 10 χρόνια» λέει ο ιδιοκτήτης του γραφείου και διαψεύδει ότι του έκλεψαν χιλιάδες ευρώ
Φωτογραφίες από το ριφιφί στο μεσιτικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, δείχνουν την τρύπα την οποία έκαναν οι διαρρήκτες για να μπουν στην επιχείρηση.
Ο ιδιοκτήτης του μεσιτικού γραφείου μίλησε για τη διάρρηξη που έγινε στο γραφείο του κατά τη διάρκεια του τριήμερου της Πρωτομαγιάς μίλησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
Όπως είπε «κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και πριν από 10 χρόνια. Τότε είχαν μπει από την μπροστά πόρτα. Επειδή βάλαμε κάμερες βρήκαν δίοδο από την πίσω πλευρά. Άνοιξαν τρύπα σαν ριφιφί».
Δείτε φωτογραφίες από την τρύπα που μπήκαν οι δράστες
Ο ιδιοκτήτης του μεσιτικού γραφείου ανέφερε ότι οι δράστες ανακάτεψαν τον χώρο, έψαξαν για πράγματα και πήραν κάποιες οθόνες.
Ο ίδιος διέψευσε τα περί καταγγελίας για 270.000 ευρώ που κυκλοφόρησαν νωρίτερα λέγοντας «μιλάμε για λίγα χρήματα, ήταν για καθημερινή χρήση κάτω από 1.000 ευρώ»
Ο ιδιοκτήτης του μεσιτικού γραφείου μίλησε για τη διάρρηξη που έγινε στο γραφείο του κατά τη διάρκεια του τριήμερου της Πρωτομαγιάς μίλησε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
Όπως είπε «κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και πριν από 10 χρόνια. Τότε είχαν μπει από την μπροστά πόρτα. Επειδή βάλαμε κάμερες βρήκαν δίοδο από την πίσω πλευρά. Άνοιξαν τρύπα σαν ριφιφί».
Δείτε φωτογραφίες από την τρύπα που μπήκαν οι δράστες
Ο ιδιοκτήτης του μεσιτικού γραφείου ανέφερε ότι οι δράστες ανακάτεψαν τον χώρο, έψαξαν για πράγματα και πήραν κάποιες οθόνες.
«Πήραν λίγα χρήματα, κάτω από 1.000 ευρώ»
Ο ίδιος διέψευσε τα περί καταγγελίας για 270.000 ευρώ που κυκλοφόρησαν νωρίτερα λέγοντας «μιλάμε για λίγα χρήματα, ήταν για καθημερινή χρήση κάτω από 1.000 ευρώ»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα