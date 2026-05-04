Για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία κατηγορείται ο 67χρονος που μπούκαρε με σφυρί σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία κατηγορείται ο 67χρονος που μπούκαρε με σφυρί σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης

Απείλησε υπαλλήλους ζητώντας χρήματα και συγκεκριμένα να του καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του

Στράτος Λούβαρης
Ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 67χρονου άνδρα που το πρωί της Δευτέρας (4/5) εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης.

Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μπήκε στις 11:30 το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφυρί, και απείλησε υπαλλήλους ζητώντας χρήματα και συγκεκριμένα να του καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του.

Σε ελάχιστα λεπτά στο σημείο είχαν φτάσει αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή και στη σύλληψή του.

Η προσαγωγή του 67χρονου:


Παρόλο που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία μόνο για παράνομη οπλοφορία - καθώς οι υπάλληλοι δεν είχαν υποβάλει έγκληση για απειλή - ο εισαγγελικός λειτουργός χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστείας και προχώρησε στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης.
