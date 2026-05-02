Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.
Δομοκός: Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές, Αλγερινός κρατούμενος τραυματίστηκε σοβαρά από ομοεθνή του με αυτοσχέδιο σουβλί
Το θύμα μεταφέρθηκε και εγχειρίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού ανήμερα της Πρωτομαγιάς, με τον σοβαρό τραυματισμό ενός 44χρονου Αλγερινού κρατούμενου στην κοιλιακή χώρα από ομοεθνή συγκρατούμενό του.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το επεισόδιο συνέβη αργά το απόγευμα σε πτέρυγα που φιλοξενεί αλλοδαπούς κρατούμενους. Ο 44χρονος βρισκόταν στο κελί του, όταν εισήλθε σε αυτό ο 33χρονος συγκρατούμενός του και του επιτέθηκε με ένα αυτοσχέδιο σουβλί, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.
Η επέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν άμεση και ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία εξωτερικών φρουρών στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Από εκεί, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ο 44χρονος εκτιμάται ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.
Η αστυνομία του ΑΤ Δομοκού ανέλαβε την υπόθεση και συνέλαβε τον 33χρονο δράστη, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Ο συλληφθείς εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και άλλα αδικήματα, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης για κλοπή.
