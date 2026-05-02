Δομοκός: Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές, Αλγερινός κρατούμενος τραυματίστηκε σοβαρά από ομοεθνή του με αυτοσχέδιο σουβλί
ΕΛΛΑΔΑ
Φυλακές Δομοκού Επίθεση

Το θύμα μεταφέρθηκε και εγχειρίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού ανήμερα της Πρωτομαγιάς, με τον σοβαρό τραυματισμό ενός 44χρονου Αλγερινού κρατούμενου στην κοιλιακή χώρα από ομοεθνή συγκρατούμενό του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το επεισόδιο συνέβη αργά το απόγευμα σε πτέρυγα που φιλοξενεί αλλοδαπούς κρατούμενους. Ο 44χρονος βρισκόταν στο κελί του, όταν εισήλθε σε αυτό ο 33χρονος συγκρατούμενός του και του επιτέθηκε με ένα αυτοσχέδιο σουβλί, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Η επέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν άμεση και ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία εξωτερικών φρουρών στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Από εκεί, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ο 44χρονος εκτιμάται ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Η αστυνομία του ΑΤ Δομοκού ανέλαβε την υπόθεση και συνέλαβε τον 33χρονο δράστη, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Ο συλληφθείς εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και άλλα αδικήματα, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης για κλοπή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης