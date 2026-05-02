Κηφισός: Οδηγός έχασε τον έλεγχο, έπεσε στα κιγκλιδώματα και χτύπησε δύο ΙΧ
Μεταμεσονύκτιο μποτιλιάρισμα αντιμετώπισαν οι οδηγοί που κινήθηκαν τα ξημερώματα στον Κηφισό, λόγω τροχαίου ατυχήματος με εκτροπή αυτοκινήτου, που σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντη.

Το περιστατικό έγινε συγκεκριμένα στο ύψος της Αγίας Άννης, με ένα αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πορείας του, να σπάει τα κιγκλιδώματα, αλλά και ταυτόχρονα να χτυπά με δύο ακόμη οχήματα -υπό συνθήκες που διερευνώνται. Το όχημα είχε σταματήσει χτυπημένο στη μεσαία λωρίδα, ενώ υπήρχε εκροή λαδιών. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Τροχαίας καθώς και πυροσβέστες που ανέλαβαν να καθαρίσουν το οδόστρωμα και να ρίξουν πριονίδι στα λάδια.

Σύμφωνα με αναφορές, η κυκλοφορία είχε διακοπεί για περίπου 45 λεπτά και μόνο κατά διαστήματα άνοιγε η δεξιά λωρίδα, για να περνούν κάποια οχήματα, με συνέπεια να σχηματιστεί ουρά σχεδόν δύο χιλιομέτρων.

Πληροφορίες από την Τροχαίας αναφέρουν ότι παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης κανένας εκ των εμπλεκόμενων δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Δύο οχήματα απομακρύνθηκαν από το σημείο με τη χρήση γερανών.
45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Δείτε Επίσης