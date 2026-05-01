Συγκεντρώσεις και πορείες για την Εργατική Πρωτομαγιά και στη Θεσσαλονίκη
Απεργιακές κινητοποιήσεις Θεσσαλονίκη Πρωτομαγιά

Συγκεντρώσεις και πορείες για την Εργατική Πρωτομαγιά και στη Θεσσαλονίκη

Κινητοποιήσεις από ΕΚΘ, ΠΑΜΕ και σωματεία στην Καμάρα – Με προσωπικό ασφαλείας ο ΟΑΣΘ, κλειστοί σταθμοί του Μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Συγκεντρώσεις και πορείες για την Εργατική Πρωτομαγιά και στη Θεσσαλονίκη
Τρεις συγκεντρώσεις και ισάριθμες πορείες πραγματοποιούνται σήμερα από εργαζόμενους και φοιτητές για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη.

Σωματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΕΔΟΘ/ ΝΤ ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνονται έξω από το ΕΚΘ και θα πραγματοποιήσουν πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Εργάτη, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό.

Στον ίδιο χώρο, θα καταλήξει και η πορεία των Εργατικών Σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μετά από την συγκέντρωση τους που έχει ήδη ξεκινήσει στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου. Προσυγκεντρώσεις των Εργατικών Σωματείων έγιναν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσσαλονίκης.

Συγκεντρώσεις και πορείες για την Εργατική Πρωτομαγιά και στη Θεσσαλονίκη


Στην Καμάρα, στις 11.00 π.μ., έχουν καλέσει σε συγκέντρωση μέλη τους, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και σχήματα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Συγκεντρώσεις και πορείες για την Εργατική Πρωτομαγιά και στη Θεσσαλονίκη


Η αστική συγκοινωνία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του ΟΑΣΘ στην απεργία της εργατικής Πρωτομαγιάς, ενώ θα εκτελούνται δρομολόγια της γραμμής Ν1 νυχτερινό ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο. Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», από τις 09.00 έως τις 16.00, ενώ αναμένεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στη γραμμή, λόγω της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης.

Συγκεντρώσεις και πορείες για την Εργατική Πρωτομαγιά και στη Θεσσαλονίκη
Συγκεντρώσεις και πορείες για την Εργατική Πρωτομαγιά και στη Θεσσαλονίκη
