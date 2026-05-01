Χωρίς Μετρό, Ηλεκτρικό Τραμ και τρένα η Αθήνα ανήμερα της Πρωτομαγιάς, πώς θα κινηθούν λεωφορεία

Σωματεία εργαζομένων συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις

σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ) σήμερα Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική



Ειδικότερα, οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από την έναρξη έως τη λήξη της κυκλοφορίας.







Πώς θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία Μεταξύ 9:00-21:00 θα κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, ημέρα της



Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00). Κανονικά να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.



Πώς θα κινηθούν τα τρένα Για σήμερα, Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.



Ομοίως, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:



-2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες - Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).



-1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο - Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).



-2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα - Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).



Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.



Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, αφήνοντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας. Οι ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την προστασία των συνταξιούχων του κλάδου.



Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις, ειδικά προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα πρακτορεία για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.