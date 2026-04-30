Σπαραγμός στην Ηλεία: «Έφυγες και μ' άφησες εδώ» έγραψε ο πατέρας του 13χρονου Κωνσταντίνου - Συμμαθητές του άφησαν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε με το πατίνι

Την Παρασκευή η κηδεία του αδικοχαμένου παιδιού, «καλό ταξίδι, bro μου...» η συγκλονιστική ανάρτηση από τον πατέρα του - Βίντεο και φωτογραφίες





Το πένθος έχει πέσει βαρύ στο χωριό του θύματος, με τις σκηνές που εκτυλίσσονται να είναι βγαλμένες από αρχαία τραγωδία.







«Τον ζήλεψε ο Θεός» Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 13χρονου ζει το δικό της δράμα. Η γιαγιά του παιδιού δηλώνει πως η οικογένεια είναι «διαλυμένη» και πως το παιδί «έτρεχε με το πατίνι» και «δεν μας φταίει κανένας απολύτως». Από την πλευρά της η μητέρα δηλώνει πως ο 13χρονος «ήταν ένας άγγελος» και «τον ζήλεψε ο Θεός».



«Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», ανέφερε. Περιγράφοντας πως έγινε το δυστύχημα, είπε πως «ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Στενός ο δρόμος. Το άλλο εν κινήσει, αργό πήγαινε, δεν πήγαινε γρήγορα ο άνθρωπος γιατί ήταν μέσα σε γειτονιά. Προσπέρασε το ένα πατίνι, έκανε τον ελιγμό και ο Κωνσταντίνος έτυχε την ώρα που ήταν παράλληλα με το σταθμευμένο και δεν είχε χώρο».



«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», είπε η γιαγιά.



«Ήταν άγγελος...» «Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου», είπε η μητέρα του Κωνσταντίνου. «Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Το παιδί δεν αντιδρούσε» Ο θείος του Κωνσταντίνου περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα: «την ώρα που έφτασα εγώ, στα τρία λεπτά δηλαδή, δεν είχε καθόλου αισθήσεις σχεδόν το παιδί. Φώναζε, φώναζε (ο πατέρας), το παιδί δεν αντιδρούσε καθόλου. Ήρθανε τα ασθενοφόρα. Του βάλανε το μηχάνημα εκεί πέρα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από μία, μιάμιση ώρα μας είπαν ότι τελικά ήταν νεκρό από την ώρα που πήγε. Ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, γιατί είχε περάσει πρώτα και άλλο πατίνι μπροστά από τον πιτσιρικά τον δικό μας, ψιλοσάστισε γιατί εντάξει χωριό είναι, όταν τρέχουν με τα πατίνια, ξέρεις τώρα».



«Στο δρόμο του πήγαινε το άλλο αυτοκίνητο. Δεν έχει καμία ευθύνη. Και μάλιστα πολύ αργά. Δεν μπορείς να τρέξεις εκεί. Είναι στενός δρόμος του χωριού. Μπαίνοντας στο χωριό είναι κατηφόρα. Είχε αναπτύξει ήδη ταχύτητα. Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο δεξιά και αυτός έκανε αριστερά χωρίς να δει ότι ερχόταν αμάξι», ανέφερε από την πλευρά του οικογενειακός φίλος. Ο ίδιος σημείωσε πως ο Κωνσταντίνος ήταν μοναχοπαίδι και ο πατέρας του «ήταν μάνα και πατέρας». «Για αυτόν δούλευε. Για αυτόν. Δεν του χάλαγε χατίρι. Για αυτόν. Ήταν κύριος και αυτός και το παιδάκι», συμπλήρωσε.



«Έφυγες και με άφησες εδώ, καλό ταξίδι bro μου» Μετά το δυστύχημα, ο πατέρας του Κωνσταντίνου έκανε την εξής ανάρτηση: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».